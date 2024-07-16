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KO痛症｜做Yoga長期過度伸展恐勞損性骨折　拗腰即痛恐患椎弓解離症

醫生診症室

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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多扭腰、拗腰等動作的運動如網球、體操、瑜伽等均是患上椎弓解離症的高危因素之一。（iStock圖片）

保持運動習慣對身心有益，但年輕人若運動量過大，加上姿勢不正、過度伸展的話，分分鐘導致慢性勞損骨折，誘發椎弓解離症！部分病人一拗腰即痠痛難耐，嚴重者更有機會傷及神經，立即交由運動治療師詳細講解。

註冊運動治療師石景逸（Stone）解釋，椎弓為脊椎交界位置，若長期負重、過度伸展會使其受壓，出現勞損性骨折，導致椎弓解離症。此症多為慢性勞損，急性則為突發性創傷如跌倒、撞擊所致。

男性患者多一倍  最年輕僅13歲

此症常見於運動量大的年輕人身上，最年輕的患者僅得13歲。Stone解釋，網球、舉重、田徑或體操運動員，或瑜伽愛好者均為高危族群之一，因長期負重、過分伸展腰椎致長期勞損所致。有研究指出，男性患者比女性多一倍，而若姿勢不正、訓練量過大、腰椎控制不穩定亦會增加患病風險。

椎弓解離症的男性患者多一倍，最年輕僅13歲。（iStock圖片）

現今愈來愈多人喜歡做瑜伽，常做向後拗腰、拱橋或追求拉筋伸展等動作，Stone提醒不但有機會導致過度伸展，一旦肌肉韌性及強度不足，便難以保護關節。若肌力弱加上運動量大，關節受壓亦會隨之加劇：「過份柔軟卻缺乏相應肌力控制者，會出現不能控制的活動幅度，更容易使被動關節受壓。」

一拗腰即覺痠痛難耐

初期病人向後拗腰時腰部或有「冤冤痛」的痠痛情況，將身體向前彎，放鬆時或可紓緩。但隨病情惡化，疼痛的時間就愈長，且愈難消散，更可由痠痛演變成刺痛。不論日常活動抑或運動，凡牽涉拗腰的動作均可誘發痛楚，如骨盆前傾、伸手至高櫃取物都可能會痛。

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一旦繼續忽視痛症，勞損性骨折的情況擠壓或傷及神經綫，便會引發針刺、蟻咬的痺痛感。Stone續指，嚴重者若兩邊椎弓均斷裂，更有機會導致椎間盤滑脫，痛感更強烈，而且郁動時也會明顯受壓，可能連靜止不動都會痛。

不過，椎弓解離症並非必定會誘發痛楚。Stone指無徵狀的患者並不需要進行任何治療，但他提醒若維持高強度訓練，無痛者也有機會因持度過度疲勞、控制情況愈差而使病情再惡化，而出現痛症及其他徵狀。

孕婦肚子愈來愈大，身體負荷重卻缺乏肌肉支撑的話，使力量集中於脊椎，容易過度拗腰或盤骨前傾，繼而患上此症。（iStock圖片）

手法加儀器放鬆紓痛

一旦患上此症並出現疼痛徵狀，運動治療師會先以手法治療放鬆關節、紓緩痛楚，以及按摩患處周邊附近繃緊肌肉，常見位置如豎棘肌。其後可使用電療、超聲波等儀器放鬆及紓緩不適，超聲波更有助促進細胞增生及血液循環，加速骨折癒合。

註冊運動治療師石景逸指，椎弓解離症患者因過度伸展腰椎，體態多有盤骨前傾的現象。（朱永倫攝）

與此同時，運動治療師會因應病人情況建議合適的復康運動，以調整病人的動作偏差、改善施力位置、加強身體控制等。後期更會配合病人的運動需求提升運動強度及複雜程度，讓病人康復後再做同類型運動時更懂得穩定核心、保護腰椎。一般而言，求醫半至一個月（治療約3至4次）日常不適及痛感已會有明顯改善，癒後病人亦需留意運動動作及訓練量免復發。

2招復康運動保持腰椎穩定

Stone建議以下兩項復康運動，加強病人控制脊椎保持垂直中立的能力。當身體受郁動牽扯而想拗腰時，病人亦懂得控制，避免過度伸展；惟做法、次數或需按個別情況調整，病人做之前宜先諮詢運動治療師。

死蟲式（朱永倫攝）

  • 死蟲式

做法：平躺於地上，背部緊貼地面。雙腳屈膝提起，交替向前踩；每16下為1組，每次可做3至6組。
功效：助病人改善姿勢及訓練施力方式，減輕腰部負擔。穩定肌心肌群，加強控制及提升穩定性後，便能在郁動時保護腰椎免於過度伸展。

＊宜以腹部施力，避免用腰部借力，完成後腹部核心肌群應感疲累。

橋式（朱永倫攝）

  • 橋式

做法：平躺於地上，雙手交叉放胸前。以臀部後方（臀大肌）施力撑起身體，腰部保持挺直，維持約30秒，每次可做3至6組；若身體情況許可，可嘗試單腳做。
功效：讓病人習慣施力位置，髖部郁動時穩定腰椎。

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