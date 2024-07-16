DSE放榜2024｜8間大學畢業生薪酬比較　一文看清讀邊科最有錢途

▲ 8間大學畢業生薪酬比較，港大畢業生平均年薪達37.1萬元。

【DSE 2024/DSE放榜/中學文憑試/放榜/叩門/JUPAS改選/畢業生薪酬/大學】中學文憑試（DSE）於7月17日放榜，成績公佈後，同學可修改「大學聯招辦法」（JUPAS）課程選擇，相信同學都會關心不同學科的就業前景。大學教育資助委員會（教資會）早前公佈8間大學畢業生的就業情況及薪酬待遇統計，即睇讀邊科最有「錢」途！

最新影片：

DSE放榜2024｜8大畢業生薪酬比較

根據教資會最新數據，8間間資助大學2021/2022學年畢業生平均年薪達30.3萬元，較2021年增加7.8%。其中香港大學畢業生平均年薪最高，達37.1萬元，冠絕八大。中文大學及科技大學畢業生平均年薪增幅最高，均上升逾1成，分別達36.6萬及32.1萬元；城市大學及嶺南大學畢業生平均年薪增幅亦分別達9.4%及9.8%，增至26.8萬及22.5萬元。

畢業薪酬｜網上流傳理大畢業生薪酬排名 呢科人工僅16K低過譚仔姐姐？

點擊下圖查看8間大學畢業生平均年薪及月薪排名：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

DSE放榜2024｜各學科畢業生薪酬排名

如以學科比較，2021/2022學年學士學位課程中，各科畢業生平均月薪約2萬元至4.1萬元，當中以「醫科、牙科和護理科」最高，有平均月薪為41,167元；其次是「教育科」，有29,417元；排名最低為「文科和人文科學科」，人工僅20,917元。

根據政府統計處今年2月至4月數據顯示，香港就業人士月入中位數為21,200元，至於8大畢業生平均月薪為25,250元，較港人月入中位數高出近20%。

點擊下圖查看各學科畢業生薪酬排名：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】