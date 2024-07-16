龍婷激吻丨龍婷由旺角街頭唱到上央視　入行以來一直不透露感情狀況

▲ 龍婷與有婦之夫丘亞葵傳緋聞。

【龍婷/丘亞葵/中年好聲音】現年43歲龍婷在今日（7月16日）爆出與資深演唱會製作人、現年65歲的有婦之夫丘亞葵約會，更被拍到在車廂內激咀。

丘亞葵接受訪問解釋與龍婷沒激吻，只是朋友式的Hello Kiss錫了一啖面，並已向太太解釋，並為事件向妻子及龍婷致歉。

至於龍婷所屬TVB Music Group Limited在今日發聲明，表示丘亞葵與龍婷並沒激吻，只是「拍攝角度所致的誤解」，並指二人只屬純友誼關係。

中年好聲音丨龍婷被爆戀大22年演唱會製作人 二人在車廂內激吻愛得旁若無人

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旺角街頭唱歌揚名

生於遼寧省瀋陽市的龍婷，移居香港後曾於旺角西洋菜街的行人專用區公開演出，後來行人專用區撤銷改往中環碼頭及西九龍文化區舉行街頭表演，她擅長演唱鄧麗君、王菲的歌曲，當時在街頭演出已擁有一批粉絲。

在幾年間，她由旺角轉至西九及中環戶外表演，到2019年更參加中央廣播電視總台主辦的《星光大道比賽》奪冠，被封街頭歌手傳奇。

在2022年，她參加TVB《中年好聲音》並奪第4名兼「觀眾最愛好聲音」兩獎項，人氣進一步攀升，更曾在西九戲曲中心舉行演唱會演唱會。

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不願透露感情事

但未婚的龍婷一直不太願透露感情生活，因為在《中年好聲音》與參賽者之一丁文俊合唱傳緋聞。

她去年曾接受TOPick訪問強調與丁文俊只是朋友：「我們不會感尷尬，也不介意被傳緋聞，因為明白我們都是娛樂別人，若因此令人們更留意我們唱歌也不錯。」至於感情狀況，龍婷當時表示不願透露，笑言私人事不值一提。

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