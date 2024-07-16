取締劏房｜公屋聯會倡推劏房登記制及設3年過渡期　最低居住面積不少於9平方米

▲ 公屋聯會主席文裕明。（彭大偉攝）

政府「解決劏房問題工作組」下月底向特首提交研究報告。公屋聯會今（16日）表示，上周四（11日）向工作組反映多項建議，包括推行「劏房」登記制度、設3年政策適應期，及設最低居住面積等。聯會認爲，應優先取締劣質劏房，適時再研究租金管制，不希望處理有關問題時，市場有太大震動。

公屋聯會主席文裕明表示，聯會建議將劏房最低居住面積，定在不少於9平方米，即約100平方呎。文裕明解釋，坊間不少建議劏房面積為10平方米，考慮到最低面積定得太高，會導致很多劏房不合資格，影響居民，故從務實角度考慮，採用較低的單位面積。

聯會又建議推行「劏房」登記制度，業主需透過認可專業人士，為單位進行結構安全及衛生等相關認證，以符合最低標準；落實執行登記制度後，設3年適應期，讓業主完成單位的修繕工程。

被問到爲何不同時處理劣質劏房及研究租金管制，公屋聯會總幹事招國偉指，劏房仍有需求，同一時間對業主有太多要求，他們可能會放棄經營劏房，影響居民的生活，認爲現階段並非好時機處理有關問題，不希望取締劣質劏房時市場有太大震動。

公屋聯會副主席、立法會議員梁文廣表示，管制劣質劏房會直接影響劏房的供應，憂慮同時訂立起始租金有機會令供應進一步壓縮，屆時劏房或分間房間的租用市場會出現更大問題。他強調，並非不研究租金管制，而是先取締劣質劏房，令整個劏房租用市場的程序、權責、設施安全及管理等均合適，才會處理起始租金問題，「唔會令居民冇地方而流浪街頭」。

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