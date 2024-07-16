打擊走私｜海關檢價值8,000萬遠洋船走私貨　涉雪種、香水、打火機等

▲ 海關檢價值8,000萬遠洋船走私貨，涉雪種、香水、打火機等。（曾秋文攝）

海關偵破兩宗遠洋船走私案，檢獲8000萬元走私貨物。海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組督察韓錦文表示，在7月9日和11日，人員展開打擊海運走私活動，鎖定2個出口到美國及1個出口韓國的40呎海運貨櫃，根據資料顯示，3個貨櫃分別報稱載有地氈、膠樽、儲物袋、膠手套和橡膠製品，人員進行X光掃描時，發現有可疑影像，因貨物較為雜亂，不同種類的貨物密度和形狀，與報稱的橡膠製品並不吻合，相信貨櫃內收藏走私貨物，隨後案件交給有組織罪案調查科跟進。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組高級調查主任林駿興表示，經檢驗後在貨櫃中搜出大量未列倉單貨物，在運往美國的貨櫃中搜出雪種、香水、打火機和電話配件。當中雪種屬第二類危險品，在運輸和儲存受《危險品條例》規管，如要出口該類物品要先向海事處作出申請，相信不法份子為逃避規管，將貨物走私出口。而在韓國的貨櫃中，則檢獲大批電子產品，包括觸控面板、血氧機和電話配件。

海關現正調查貨物的來源和目的地，不排除稍後有人被捕。

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