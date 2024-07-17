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超市大搜查丨《LDK》整合50款熱賣沐浴露　13款A級清潔力高兼保濕　最平$24媲美貴價品牌

保健美顏

撰文： 郭子豐

發布時間： 3 小時前

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熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【LDK／沐浴露／清潔／保濕／皮膚護理／超市大搜查】相信大家洗澡時都會習慣使用沐浴露，為皮膚進行清潔和護理。日本雜誌《LDK the Beauty》近日以4大標準整合出18款平價、15款貴價推薦沐浴露，以及17款推薦泡沫沐浴露，總共50款推薦沐浴露，比較各款產品的清潔力、保濕力、成分和使用感，當中包括MUJI、Dove、Molton Brown等人氣品牌，其中一款獲「Best Buy」推薦的平價款式僅售488日圓（約24港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

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4大標準評測沐浴露

《LDK》以4大標準評測各款沐浴露：

  • 清潔力：把油性唇膏塗抹在人造皮革上，再把沐浴露與清水混和起泡後，用手指以一定次數擦拭皮革，最後沖水移除殘留沐浴露，比較擦拭前後的污垢量，評估產品清潔力。
  • 保濕力：由多名受測者實際使用產品，利用專業儀器比較使用前後30分鐘的皮膚含水量。
  • 成分：由專業化妝品研究員檢查產品標籤，針對神經醯胺、玻尿酸、維他命、胎盤素等保濕成分進行評分。
  • 使用感：由多名受測者實際使用產品，並對產品使用的起泡感、塗抹感、香味、皮膚狀態等多方面進行綜合評分。

同場加映：

超市大搜查丨12款護髮素大比拼　11款A級以上修護髮質最平$29

50款沐浴露

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評測結果顯示，平價系列中的「無印良品MUJI Deodorant Body Soap」、貴價系列中的「H.M.28 Body Wash」，以及泡沫沐浴露系列中的「麗白 薏仁保濕沐浴乳」、「無印良品MUJI Foam Body Soap」和「Bioré U The Body Foam Body Soap」均獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦之產品，其中「麗白 薏仁保濕沐浴乳」售價為488日圓（約24港元），性價比甚高。

「無印良品MUJI Deodorant Body Soap」屬於藥用產品，具有一定除體臭效果。《LDK》指出，產品能夠輕易去除皮膚深層的皮脂，而專業化妝品研究員亦發現當中含有雙重活性成分，除了能夠徹底去除汗液殘留和細菌、為皮膚殺菌，亦可以為皮膚進行保濕。

「H.M.28 Body Wash」標榜針對皮膚每28天一次的新陳代謝期進行護理。《LDK》指出，產品能夠輕易去除皮膚污垢和皮脂，而專業化妝品研究員發現當中含有玻尿酸和生育醇，有效為皮膚肌膚補充水分、促進血液循環，避免皮膚乾燥。

「麗白 薏仁保濕沐浴乳」含有薏米籽萃取物，對皮膚護理有一定幫助。《LDK》指出，產品清潔成分偏溫和性，同時添加了透明質酸和乳木果油，達到高度保濕效果。多名受測者亦表示，把泡沫塗抹在皮膚上時，皮膚隨即變得柔滑，沖洗後更感覺非常光滑。

「無印良品MUJI Foam Body Soap」擁有出色評分，《LDK》指出產品擁有細緻泡沫，能夠輕易進入毛孔並帶走當中污垢，而專業化妝品研究員發現當中含有玻尿酸，能夠為皮膚進行保濕，受測者亦表示滋潤時間甚長。

「Bioré U The Body Foam Body Soap」同樣擁有出色評分，《LDK》指出其清潔能力非常高，無需用力塗抹就能夠輕易把皮膚污垢去除，而且塗抹時不會感到摩擦不適或黏膩感；其保濕力也非常好，受測者表示皮膚在洗澡後明顯比洗澡前更濕潤，非常適合所有膚質人士使用。

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