  • 30°C
香港時間 : 2024716日 (二) 18:11
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

星宇航空｜香港來往台北有豪華廉航飛機餐　航班來港可獲機管局資助

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 22 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

機管局推出資助計劃，鼓勵航空公司來港設立新航線。

機管局推出資助計劃，鼓勵航空公司增加全新航線，以及長途關鍵航線，客運貨運航班皆可申請。飛機視乎噸位，每程可獲資助約1至2萬元，盼加強航空樞紐競爭力。至於今日（16日）啟航的星宇航空來往香港台北航線，亦可受惠。

童學園
歌唱老師｜曾比特中一受合唱團啟蒙踏上音樂路　成名後堅持教唱歌回饋新一代

有關資助計劃於今年6月已經推出，分兩個部分。全新航線資助計劃針對2023年未曾在港設有航線的航空公司，計劃來港開設持續運行的全新航線，即可獲得高達兩年資助。按機型噸位，第一年每程升降可獲1至2萬元資助，次年資助額減半。

點擊圖片放大
+5
+4

星宇航空啟航來往台北

計劃由上月推出至今，最新錄6間航空公司、共8條全新航線已合資格取得資助，包括7月16日啟航、星宇航空來往香港至台北的全新航線；南航來往香港至哈爾濱航線；香港航空來往香港至青海西寧的全新航線等。

至於針對長途關鍵航線的資助計劃，為期3年，第一年每程升降同樣可獲1至2萬元獎勵，次年資助額減至75%，第3年資助額可獲50%。

機管局機場運行副總監方瑞文。（資料圖片）

機管局：盼航班恢復進度加快

機管局機場運行副總監方瑞文指出，目前航班來港升降要收泊位費，盼透過補貼可加快航班恢復進度。他舉例稱，美國聯合航空倘加密香港來往美國西岸班次，即例如來往三藩市由目前一日兩班加密到3班的話，第3班新增航班就合資格取得資助。

方瑞文指出，目前香港來往短途航線已恢復至疫情前水平，甚至年底有望超越；可是長途航線恢復滯後，料年底只達疫情前九成。他期望計劃有助增加航班運力，於年底整體恢復至疫情前水平，維持香港機場作為國際航空樞紐的角色。

機管局預計，每條航線每年可獲約700萬元資助，客運或貨運飛機都可以申請。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

泰國旅遊｜泰國延長香港等地旅客免簽入境停留時間　由30日增至60日
今日 16:06
泰國旅遊｜泰國延長香港等地旅客免簽入境停留時間　由30日增至60日
旅遊發展｜旅業憂嚴厲控煙政策「趕客」　倡仿傚日本設公眾吸煙間
16:48 2024/07/12
旅遊發展｜旅業憂嚴厲控煙政策「趕客」　倡仿傚日本設公眾吸煙間
訪港人次｜上半年錄得約2,100萬訪港旅客人次　按年增加64%
今日 10:49
訪港人次｜上半年錄得約2,100萬訪港旅客人次　按年增加64%

你可能感興趣

泰國旅遊｜泰國延長香港等地旅客免簽入境停留時間　由30日增至60日
今日 16:06
泰國旅遊｜泰國延長香港等地旅客免簽入境停留時間　由30日增至60日
旅遊發展｜旅業憂嚴厲控煙政策「趕客」　倡仿傚日本設公眾吸煙間
16:48 2024/07/12
旅遊發展｜旅業憂嚴厲控煙政策「趕客」　倡仿傚日本設公眾吸煙間
訪港人次｜上半年錄得約2,100萬訪港旅客人次　按年增加64%
今日 10:49
訪港人次｜上半年錄得約2,100萬訪港旅客人次　按年增加64%

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

學生津貼｜學生$2500津貼可經智方便+電子申請　即睇申請資格+申請日期
學生津貼｜學生$2500津貼可經智方便+電子申請　即睇申請資格+申請日期
急症室最長等候時間（07月16日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月16日 時間12:05）
靚媽精明眼｜日本中古名牌店BRAND OFF銅鑼灣店開幕　Hermès/CHANEL/LV震撼優惠$8,888
靚媽精明眼｜日本中古名牌店BRAND OFF銅鑼灣店開幕　Hermès/CHANEL/LV震撼優惠$8,888
消委會樽裝水丨2款樽裝水溴酸鹽達歐盟上限　大量攝入可致噁心腹痛　3款樽裝水不含多類金屬雜質【附18款5星樽裝水名單】
消委會樽裝水丨2款樽裝水溴酸鹽達歐盟上限　大量攝入可致噁心腹痛　3款樽裝水不含多類金屬雜質【附18款5星樽裝水名單】
HPV病毒｜港男手指尾起繭　多手搣開赫見流血胞狀物　疑旅行1習慣恐已染HPV【附9招預防】
HPV病毒｜港男手指尾起繭　多手搣開赫見流血胞狀物　疑旅行1習慣恐已染HPV【附9招預防】