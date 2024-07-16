星宇航空｜香港來往台北有豪華廉航飛機餐　航班來港可獲機管局資助

▲ 機管局推出資助計劃，鼓勵航空公司來港設立新航線。

機管局推出資助計劃，鼓勵航空公司增加全新航線，以及長途關鍵航線，客運貨運航班皆可申請。飛機視乎噸位，每程可獲資助約1至2萬元，盼加強航空樞紐競爭力。至於今日（16日）啟航的星宇航空來往香港台北航線，亦可受惠。

有關資助計劃於今年6月已經推出，分兩個部分。全新航線資助計劃針對2023年未曾在港設有航線的航空公司，計劃來港開設持續運行的全新航線，即可獲得高達兩年資助。按機型噸位，第一年每程升降可獲1至2萬元資助，次年資助額減半。

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星宇航空啟航來往台北

計劃由上月推出至今，最新錄6間航空公司、共8條全新航線已合資格取得資助，包括7月16日啟航、星宇航空來往香港至台北的全新航線；南航來往香港至哈爾濱航線；香港航空來往香港至青海西寧的全新航線等。

至於針對長途關鍵航線的資助計劃，為期3年，第一年每程升降同樣可獲1至2萬元獎勵，次年資助額減至75%，第3年資助額可獲50%。

▲ 機管局機場運行副總監方瑞文。（資料圖片）

機管局：盼航班恢復進度加快

機管局機場運行副總監方瑞文指出，目前航班來港升降要收泊位費，盼透過補貼可加快航班恢復進度。他舉例稱，美國聯合航空倘加密香港來往美國西岸班次，即例如來往三藩市由目前一日兩班加密到3班的話，第3班新增航班就合資格取得資助。

方瑞文指出，目前香港來往短途航線已恢復至疫情前水平，甚至年底有望超越；可是長途航線恢復滯後，料年底只達疫情前九成。他期望計劃有助增加航班運力，於年底整體恢復至疫情前水平，維持香港機場作為國際航空樞紐的角色。

機管局預計，每條航線每年可獲約700萬元資助，客運或貨運飛機都可以申請。

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