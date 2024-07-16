DSE｜改制首年誕10名狀元　8人為「超級狀元」創新高【不斷更新】

中學文憑試（DSE）明日（17日）放榜，考試及評核局公布今年誕下10名新制「DSE狀元」，較去年多出6人，其中8人更成為「超級狀元」，創歷屆文憑試新高。因應公民科只計算達標，今屆狀元最多考獲6科5**，考評局強調狀元標準維持相同，否認是「降級」。

以往考評局以考獲7科5**成績定義為文憑試狀元。考評局公布，今年誕下10名狀元、涉及8男2女，同考獲6科5**，並在今年首設的公民與社會發展科「達標」（Attained）；相較去年4名考獲7科5**的舊制文憑試狀元，按年多出6人。

其中8人、包括7男1女，更同時在數學延伸部分（即M1或M2）取得5**，成為「超級狀元」。翻查資料，今屆超級狀元人數，為2012年歷屆文憑試以來最多。

公民科只評達標下，今年狀元由往年取得7科5**，改為今屆6科5**，考評局秘書長魏向東昨否認新制狀元是「降級」，解釋很少人考8科，故今年繼續以7科成績衡量最高成績是合理做法，形容局方採用標準跟往年一樣。此外，今屆文憑試有33名考獲5科5**的榜眼；最年長考生為應考2科的70歲自修生，另有1名67歲學校考生應考7科；最年輕的9歲考生應考1科。

而今年中英數3個主科的達標率均全數上升，首屆公民與社會發展科更多達94.1%日校考生考獲「達標」成績，遠高於被取代的歷屆通識科達第2級比率。詳情請【按此】

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