年輕人為排公屋刻意限制收入　李家超：會後悔！

▲ 特首李家超在行會前見記者。（朱永倫攝）

香港樓價近年回落，但對不少打工仔而言仍難負擔，有年輕人選擇「躺平」排公屋。特首李家超指，的確看到有相關個案，有年輕人為了排隊上公屋，刻意令自己的收入符合公屋標準，他奉勸年輕人「唔應該咁諗」，又稱若因申請公屋而浪費自己的可能性和夢想，「我相信係會後悔的。」

今日行會前記者會，有傳媒關注近年公屋申請者年輕化且多高學歷，引述有人指「得公屋得天下」，問李家超會否考慮推出更多資助出售房屋協助年輕人上樓。

李家超話，政府一直有計劃幫助年輕人置業，但強調，居所雖有其重要性，但希望年輕人不要因公屋而白費自己的發展潛能和機遇，「因為很可能你的最終成績和成果是公屋所能給予的一百倍，甚至是無限。」李家超說：

如果每個人都追夢，香港的發展一定會更好，整體香港每一個人互相扶持都會更好。但只是追求一個公屋單位，特別是單身年輕人，我會建議他們重新檢視一下，在發展方面如何開創自己的新天地，這是對他更加有益處。

李家超奉勸年輕人應該為自己的理想發展，強調很多人今時今日的成功，都是靠拼搏、努力而創造，希望年輕人的發展多元化。

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