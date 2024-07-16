DSE｜首屆公民科達標率94.1%　DSE改制後中英數達標率齊升

▲ DSE 中學文憑試7月17日放榜。（朱永倫攝）

中學文憑試（DSE）明日（17日）放榜，今年公民與社會發展科首度取代通識教育科，考試及評核局今日公布公民科達標率達94.1%，較去年通識科達標率90.4%，高出3.7個百分點；至於中文、英文、數學科達標比率亦全部上升。

考評局總監（公開考試）麥勁生表示，大部分考生明白公民科題目要求，能運用試題資料作答，做得好的考生能同時運用資料，並就個人所知建立論點。

另外，中文科達標比率則為65.1%，較去年60.4%升4.7個百分點；英文科達標率為56.4%，較去年53.4%升3個百分點；數學科達標率為83%，較去年82.2%升0.8個百分點。

整體考生成績方面，今年40,666名日校考生之中，17,638名（43.4%）日校考生，考獲「332A22」升讀大學最低門檻，較去年17,391人多247人，競爭約1.3萬個八大聯招學額，平均1.36人爭1位，與去年平均約1.34人爭1位相若。

今年文憑試總應考人數為49026人，按年增264人。連同6267名自修生，整體18392人考獲「332A22」成績。

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