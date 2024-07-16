死因研訊｜肝發炎司機屯院待上病房間身亡　護士長稱或欠人手觀察死者

▲ 死者胞姊。（資料圖片）

55歲居內地中港貨車男司機，在新冠疫情期間疑因肝發炎從內地轉往屯門醫院求醫，在隔離病房等候逾6小時後被家屬發現手腳冰冷，急救後不治，死因研訊今（16日）續。時任屯門醫院急症室護士長供稱，事發當日有如「災難日」，急症室接收不少個案，不排除有護士被召喚處理危急個案，以致無人觀察死者。死者大姊則質疑，雖然院方人手不足，但為何是由她發現死者離世，並哽咽稱「呢個係無法接受，見到佢冇反應，我真係心都裂埋」。

男死者黃潤全，於2021年8月18日由內地轉至屯門醫院求醫後離世，終年55歲，是次研訊設有3男2女陪審團，醫管局被列作利害關係一方，死者胞姊列席，未有律師代表。

時任屯門醫院急症室護士長張振廣供稱，他於2021年8月18日在屯門醫院管理急症室前線工作。張指，當日死者被安排在9A隔離病房，又指內地抵港者和新冠陽性病人須入住隔離病房。為了減少接觸病人，護士只在病人出現異常時入房巡查。

張續指，當時共有5個隔離病房，房內設有呼喚鈴，病人床設有平板電腦，拍攝病人容貌，以待護士站職員監察病人情況。張續指，一般會有4名護士駐守護士站，強調護士人手捉襟見肘，惟事發當日有如「災難日」，急症室接收不少個案，不排除有護士被召喚處理危急個案，以致護士站無人駐守，無人觀察死者。

死者大姊質疑，雖然院方人手不足，但為何是由她去發現死者離世，並哽咽稱「呢個係無法接受，見到佢冇反應，我真係心都裂埋」。死者大姊又指，因信任香港醫護制度，才安排死者來港求醫。

研訊明（17日）續。

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記者：梁錦麟