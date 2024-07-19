子宮移植｜接受55歲媽媽捐贈移植子宮　27歲女奇蹟誕B：他是兒子又是孫子

▲ 澳洲一名女子接受母親捐贈的子宮移植後並順利產子，成為澳洲首位成功透過子宮移植手術後懷胎產子的女性。

母愛力量無限！澳洲一名女子在首次分娩的過程中，因子宮過度失血被迫緊急摘除。在母親的鼓勵下，終走出傷痛，並接受母親捐贈的子宮移植，最後順利產子，並成為澳洲首位成功透過子宮移植手術後懷胎產子的女性。母女二人在孩子誕生當下，更相擁而泣。

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據《澳洲廣播公司》報道，澳洲一名來自新南威爾斯州的27歲女子克里斯蒂（Kirsty Bryant），2020年時曾經歷一次流產，次年再次懷孕並自然分娩，然而因胎位不正需要緊急剖腹生產，引發嚴重出血，雖最終順利產下健康女兒Violet Bryant，但子宮卻被迫摘除。

她在55歲的母親Michelle鼓勵下，克里斯蒂漸漸走出傷痛。半年過後，澳洲悉尼正進行一項臨床子宮捐贈試驗，讓克里斯蒂再次找到希望。

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母女二人決定勇敢嘗試，通過重重審查和試驗後，終在2022年12月正式錄取，並於2023年1月進行長達11小時、來自母親捐贈的子宮移植手術，結果相當成功，克里斯蒂也在同年5月成功進行試管受孕，並於同年12月順利產下健康兒子Henry Bryant，重2.9公斤。她坦言，自己體內有著母親的子宮，也等於她和兒子都是在同個子宮被孕育，意義非凡。

英國《太陽報》亦刊登克里斯蒂親自撰寫的文章，回想自己透過母親的子宮再度懷孕的過程，她表示，母親在23歲年輕時就生下自己，母親十分風趣，母女感情也很好。

▲ 澳洲一名女子接受母親捐贈的子宮移植後並順利產子，成為澳洲首位成功透過子宮移植手術後懷胎產子的女性。(IG：leahmoorephonehome •)

雖然克里斯蒂很開心順利生下女兒，但因無法再生育感到難過，並告之丈夫和母親。母親當時表示願意為她代孕第二個孩子，但曾因生小孩險些喪命，克里斯蒂不願讓母親以身犯險而婉拒。

直到2021年克里斯蒂輾轉得知澳洲首個子宮捐贈臨床試驗正在找尋志願者，於是立刻致電母親商量，獲母親馬上答應。儘管手術會面臨極大風險，包括身體或產生排斥反應、手術失敗等，但克里斯蒂最擔心還是媽媽的健康，惟媽媽非常堅定地表示試一試。

克里斯蒂回憶地說，手術前母女二人互相擁抱，感謝母親為她接受長時間手術，冒著生命危險只為給她一個孩子，所幸手術很成功。其後成功懷孕並順利產子，克里斯蒂稱「感覺如夢想成真」，母親亦喜極而泣。經次一役，母女感情變得更好。

據當地法例，克里斯蒂可以將母親的子宮留在體內5年，並且可以用該子宮生兩個小孩，之後就須把子宮摘除。而目前克里斯蒂和老公尚未決定是否還要再生一個孩子。

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