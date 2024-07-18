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抗癌勇士｜90後港女直腸生過千粒瘜肉　積極抗癌切直腸感激丈夫不離不棄

醫健人物

撰文： 何沛怡

發布時間： 2 小時前

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直腸生過千粒瘜肉，90後港女積極抗癌切直腸，感激丈夫不離棄接受「永久造口」。

【遺傳病／家族性結直腸瘜肉綜合徵／癌症／瘜肉／造口／腸癌／攀岩】現年34歲的Michelle是一名家族性「結直腸瘜肉綜合徵」患者，她在15歲時確診該病，家中數人更因此病離世。Michelle的直腸上長有過千粒瘜肉，4年前發現癌變，需要做永久造口，從此過上造口人生。而Michelle的丈夫Leo在得知她的病情後，不僅不離不棄，還接受了她的永久造口，貼心照顧她。

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一家3人同患癌

Michelle回憶起，在她15歲時，二姐因為大便出血入院，隨後發現患有癌症及家族性「結直腸瘜肉綜合徵」，從而發現媽媽、大姐和她自己同樣患有該家族遺傳病。當時Michelle的直腸上長有過千粒瘜肉，但因為未出現癌變，故此當時醫生為她切除部分直腸，做了臨時造口。

不幸的是，Michelle的二姐當時因為這個病的瘜肉，變成癌症並擴散而離世；在她22歲那年，她媽媽因為十二指腸癌離世。

那時開始知道，原來自己身上真的會發生癌症，好像注定無法避開這個癌症一樣。

難以接受患癌 曾想自己為何要出生

4年前，Michelle在一次復診照完内窺鏡後，醫生告知她已經演變成癌症，而且需要切除剩餘的直腸，做一個永久造口。

那一刻我接受不了，我立刻就哭了。

Michelle指，在做完切除手術後，雖然沒有了整條直腸，但她的其它消化器官仍在不斷長瘜肉，同樣有機會演變成癌症，因此她還需要定期去照内窺鏡，而且醫生告訴她，即使她現在的十二指腸仍有很多瘜肉，但只有等到瘜肉癌變才能幫她治療。

好像總是要去照，不斷檢查，檢查到有事才能停，就算切完沒事，又會再長瘜肉。我現在也不是有病，但又不是沒病。我有想過我為什麽要出生，醫生説我夠長命就會再有癌症。

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丈夫不離不棄照顧

Michelle憶述，因為不想當時的男朋友，也就是現在的丈夫Leo擔心，所以在第一次得知患癌時是自己去聽醫生的報告。

我不是害怕有癌症，我是害怕之後要做造口，怕自己變成廢人需要人照顧。

她指，當時她和Leo原本計劃結婚，但如果對方無法接受自己有癌症，她就會選擇分手。

我問他我們還結不結婚，他就説，結！當然結了！

而Leo在得知Michelle患癌後，不但沒有離開她，反而選擇繼續留在她身邊照顧她。Leo主動上網搜查過何謂造口，並了解Michelle將來會面對的是什麽，更在Michelle最初無法接受自己的造口時，幫她細心清洗造口。

更多相關報道：抗癌鬥士｜孖4期癌友「死都要去旅行」　結他手抗肺癌搬離島：唞到氣已好開心

夫妻兩人無法實現的夢想

然而，Michelle和Leo一直有個最大的夢想，但卻因為這個家族遺傳病而無法實現，就是「生小朋友」。Michelle指，當時兩人打算結婚是因為想生小朋友，惟碰巧她有癌症，護士和她説如果要凍卵就需要調經，但在那個時候已經沒有時間再給她延遲治療。

她就叫我死心。她還跟我説，就算你將來懷有小孩，都未必陀得穩，因為電療會電傷附近的器官。

對於Michelle無法再生小朋友，Leo則認為沒關係。Michelle表示，Leo一直都很疼愛她，雖然他是甚少進出醫院的人，但面對Michelle，Leo不僅接受她有癌症的情況，還接受了她會有永久造口。

我覺得他真的很厲害，由零開始。我想如果當時沒有他的話，我可能未必會做治療。

運動令自己放下焦慮 不再自卑

平日在抗癌之餘，Michelle還是一個喜歡挑戰極限的運動愛好者，即使身上有一個永久造口，亦無法阻擋她對運動的熱情，偶爾就會約上一班攀岩愛好者去攀岩。即便是剛做完手術康復之後，一等到傷口癒合，她就會讓老公陪她，一起去進行踩單車這類較輕鬆的運動。

其實我患病之前已經喜歡做運動，所以因為這樣我更加害怕有造口之後，做不回我喜歡做的事。

不過，比起永久造口，Michelle更害怕別人知道她的另一個小秘密，就是她那天生有缺陷的右手。她形容，剛出生的時候，右手的4隻手指是連在一起的，「像一個拳頭一樣」，即使後來醫生為她分割開所謂的4隻手指，也不如正常的手指那般漂亮，樣子就像燒傷一樣。

我其實一直都很自卑，很怕被人見到我的手是這樣的。

她又指，在攀岩的時候需要用到右手的前3隻手指發力，「我想不到自己的右手也可以做到」。但也正因為在攀岩時，右手沒有問題，讓她的自信心也變强了不少，也不再害怕讓人知道她的右手有缺陷。

運動令我沒那麽擔心，放下了憂慮。因為我做運動，不會想我是一個有人工造口的病人，也不會想自己身體有甚麽問題。

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