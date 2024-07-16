MIRROR成員丨姜濤攬實《玩轉腦朋友2》阿尷公仔　玩到不慎露出內褲

▲ MIRROR成員姜濤。

MIRROR成員姜濤近日忙於拍ViuTV新劇《無用的謊言》，不過他也不忘更新社交平台與「姜糖」互動。

一直被指似《玩轉腦朋友2》「阿尷」似樣的姜濤，昨晚於個人社交網上載與「阿尷」公仔的合照，留言：「好久不見」。

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不慎露出灰色內褲

在相中，他與「阿尷」玩到上床，姜濤玩得興起時，還不慎露出灰色內褲，他搞笑留言：「沒錯，是灰色。看完最後兩張還沒脫粉的應該不多。」

網民紛紛留言:「放心，灰色這事情是圈粉，不會脫粉，太小看咱們了。」、「大佬今次出完Post有兩樣嘢會斷貨了」、之後，姜濤又再上載攰到在床上瞓着的照片，更搞笑地寫道：「拍戲真係一d都唔攰」。

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