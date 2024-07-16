家居安全｜屋內開冷氣煮飯　一家五口餐後齊中毒送院　醫生拆解1成因肇禍 

【煮飯/中毒/一氧化碳/一氧化碳中毒/煤氣/通風/緊閉門窗】開冷氣煮飯都出事？內地有一家五口日前於家中開著冷氣煮飯，飯後半夜忽然出現頭暈及噁心等不適症狀，以為食物中毒急到院求醫。不料經醫生檢查後卻發現，這家人體內碳氧血紅蛋白升高，屬一氧化碳中毒，疑是因為煮飯時忽略一事肇禍。醫生呼籲大眾，都應該意防範一氧化碳中毒，懷疑中毒時應做足3大措施。

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家中煮飯用餐後 半然突感不適

綜合內媒及《錢江晚報》報道，陳姓一家五口居於溫州，日前於家中開冷氣煮飯，之後便一同用餐後，當時未覺有任何不妥，惟半夜4至5時之際，家中五人紛紛出現頭暈、噁心、嘔吐的症狀，以為食物中毒趕到溫州市中西醫結合醫院求醫。

醫生經檢查後，卻發現一家人碳氧血紅蛋白比正常值高出12.8%，確診為一氧化碳中毒。由於一家人當日無任何外出行程，只是在家中使用煤氣爐煮飯，飯後便直接入睡，因此對忽然中毒感到極為疑惑。

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疑煮飯時忽略一事肇禍

醫生之後再仔細追問，才發現當日天氣較熱，他們一家全日開冷氣，因此長期門窗緊閉，懷疑因空間空氣不流通，又使用煤氣爐煮食，導致氧氣含量下降，再加上爐頭燃燒不充分產生大量一氧化碳，才令全家意外中毒。

溫州市中西醫結合醫院急診科主治醫生池東解釋指，急性一氧化碳中毒又稱煤氣中毒，是一種於某時間內「吸入大量一氧化碳所致的急性缺氧性疾病。」中毒患者分為輕度、中度及重度中毒，症狀根據程度不同而有所差異：

一氧化碳3大程度症狀

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一氧化碳中毒3大措施

池醫生提醒大眾，無論冬季或夏季，尤其於使用煤氣爐等燃燒設備時，都應該確保通風良好、防範一氧化碳中毒，假如懷疑中毒，應該要做足以下3大措施：

立即離開原地： 遠離懷疑污染位置，盡快到新鮮空氣區域。

遠離懷疑污染位置，盡快到新鮮空氣區域。 打開窗戶增加通風： 請保通風良好，在出現嚴重症狀如昏迷或呼吸困難時，立即致電急救電話。

請保通風良好，在出現嚴重症狀如昏迷或呼吸困難時，立即致電急救電話。 盡快求醫：由於一氧化碳中毒可能會產生延遲效應，因此症狀輕微亦建議要盡快就醫。

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吸入高濃度一氧化碳可致死

本港衞生防護中心指，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料而產生的副產品。

曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。

​衞生防護中心提醒市民，若使用氣體煮食爐時須確保室內通風良好及定期保養。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。據衞生署資料顯示，所有人都有機會因一氧化碳而中毒，較易受毒性影響的人士包括：

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衞生署又指，一氧化碳的常見來源可來自室外或室內，曝露後可導致中毒。以下是4大高危行為及地方：

室外方面：

近道路交匯處或有交通擠塞的地方

近工業廢氣排放口

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