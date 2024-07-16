電動車｜EV資助計劃共批724份申請　2027/28增至14萬個私樓車位

▲ 「EV屋苑充電易資助計劃」推出3年多，日出康城首都是將軍澳區內首個完成安裝電動車充電基礎設施的大型屋苑，今日 （16日）舉行啟動禮。（環境及生態局圖片）

環境及生態局2020年10起，推出兩階段「EV屋苑充電易資助計劃」，合共35億元撥款，資助合資格的現有私人住宅樓宇及屋苑停車場，安裝電動車充電基礎設施，共有724項申請獲批；當局預計2027/28年度完成後，可協助約700個現有私人屋苑停車場，約共14萬個停車位加裝充電基礎設施。

「EV屋苑充電易資助計劃」推出3年多，日出康城首都是將軍澳區內首個完成安裝電動車充電基礎設施的大型屋苑，今日 （16日）舉行啟動禮，環境及生態局副局長黃淑嫻及環境保護署助理署長蕭智慧今日亦有出席。

該項目涉及共300個合資格停車位，今年3月完成安裝電動車充電基礎設施後，短短數個月內已有超過80個停車位加裝了電動車充電器。局方表示，資助計劃方便電動車車主簡易地在其停車位安裝符合個人需要的充電器，為電動車充電。有居民向黃淑嫻表示，相較過往的燃油車，在家充電不但方便，價格亦更便宜。

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至今逾百屋苑獲資助 今年底增至3.3萬電動車位

「EV屋苑充電易資助計劃」自2020年10月起分兩階段推出合共35億元的撥款資助，協助合資格的現有私人住宅樓宇及屋苑停車場安裝電動車充電基礎設施。當局指，推出以來反應熱烈，截至2023年12月31日截止申請為止，共收到788份申請，環境保護署已在2024年第一季完成審批所有申請，共有724份申請獲批。

當局指，截至今年6月底，已有100多個屋苑、超過1.5萬個停車位完成安裝電動車充電基礎設施，形容進度理想；並預計今年底會累計有約210個屋苑合共約3.3萬個停車位完成安裝工程。整個計劃將在2027/28年度完成，屆時可協助約700個現有私人屋苑停車場，約共14萬個停車位加裝充電基礎設施。

除了「EV屋苑充電易資助計劃」，政府亦透過豁免計算樓宇總樓面面積，鼓勵在新建私人住宅樓宇的停車位配備充電基礎設施。

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