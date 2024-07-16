學校動態︱油天小學生體驗指尖上的樂趣　蘇繡工作坊推動非遺文化

▲ 工作坊完成後同學們都表示很想繼續學習這項有趣的技能，還表示比畫畫更有趣。

以針代筆，以線為顏料，運用指尖上的一針一線勾勒出栩栩如生的自然景物，這就是蘇繡的魅力。油蔴地天主教小學（海泓道）於7月2日當天為三至六年級的同學安排了一個別開生面的工作坊，趁着考試後的特別活動班讓同學們近距離體驗「蘇繡」這項傳統手工文化。此次工作坊在非牟機構「天醫無縫」安排下，由蘇繡專家朱夏瑤任導師指導。

在朱夏瑤生動的解說和指導下，同學們一起共繡一塊蘇繡團扇，力求將一朵朵百合花以細絲勾勒刺繡成最立體的國家級非物質文化遺產。油蔴地天主教小學（海泓道）陳淑儀校長表示，為同學多角度展示中國文化的多元立體能讓同學們更貼身感受到國粹的精妙，而且中國文化與生活細節息息相關，當然要「落手落腳」才能感受更佳。

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是次工作坊由「蘇繡皇后」盧福英大師的傳承人朱夏瑤老師親自指導基礎知識和針法技巧。朱夏瑤老師先向學們介紹蘇繡的四大針法：平針繡、打籽繡、盤金繡、亂針繡；而蘇繡內容更是豐富多彩，主要以人物、動物、植物、花鳥魚、靜物、特色建築物等元素。朱夏瑤老師更將搜集多年的收藏品即場傳予同學鑑賞，親手摸摸一粒粒凸出來的打籽繡如何呈現出超級質感。

▲ 陳淑儀校長致送感謝狀予瑤瑤老師，感謝她教導同學認識非遺文化。

除了學習蘇繡的勾線、著色等技巧外，工作坊的高潮當然是在老師的指導下拿起針來刺繡，專注的針線刺繡更是讓同學們專注力倍增。同學們都表示，他們十分享受聚精會神的針刺大法，加上要刺繡先要完成劈絲和穿針的艱難之路，幼細的絲線穿過繡花針真的少點眼力和定力都不能完成。



朱夏瑤老師表示，除了用手和眼來感受蘇繡的魅力外，朱夏瑤老師更深層啟發同學們的思維。蘇繡除了是遙不可及的藝術品以外，還可以怎麼在生活中佔一席位。同學們發揮創意小宇宙，提出甚具創意的意見：「平安包、環保袋、頭飾、窗簾全部都可以用蘇繡精美細緻的圖案來添上藝術價值。」「一根針除了可以繡花，更可以縫補衣物、中醫針灸、做指南針、固定紙張等等。」中國文化的博大精深以多方位呈現，等待同學們深度發掘。

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關於蘇繡：

作為中國四大名繡之首的「蘇繡」，在民間流傳過千年，蘇繡源於江蘇蘇州，已有超過2,000年歷史，以素雅、精細、逼真、富有立體感著稱，2006年被列為中國國家級非物質文化遺產。承載著江南傳統民間工藝人的智慧，其針法巧妙、風格獨特，極具欣賞價值，故被視為江南文化中的一顆明珠。



關於「蘇繡皇后」盧福英：

盧福英大師創辦了中國唯一一所蘇繡學校，中國人民大會堂內的蘇繡展品均為盧老師的作品。朱夏瑤熱愛傳統文化，秉承匠心精神堅持傳統手工，勵志讓越來越多的年輕人喜歡熱愛傳統服飾與文化傳承。

關於朱夏瑤：

朱夏瑤是中國夏瑤絲繡創始人、中國非遺蘇繡文化傳承人、純手工高級成衣定制設計師。於深圳擁有自己工作室的瑤瑤老師更是中國文化愛好者，常常舉辦不同的課程，如製香、煮茶、書法、繪畫、刺繡等等，為城市人的心靈灌溉滋潤。

關於「天醫無縫」：

成立於2021年，專注推廣中華文化與現代生活的連結，包括中醫藥文化、導引運動、養生態度等等。曾於社區及學校舉辦不同工作坊，致力以趣味活動帶動傳統文化。

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