非禮判刑｜已婚契哥涉非禮孖生姊妹　官指涉用武力判囚3年半

▲ 契哥涉非禮孖生姊妹，今於區域法院判刑。資料圖片

現年17歲的孖生姊妹，5年前涉遭同住已婚契哥非禮，兩姊妹向社工透露事件。契哥早前否認5項非禮罪受審，被裁定其中3項罪成，今（16日）於區域法院判刑。法官指，被告用武力令女童屈服屬加刑因素，判囚3年半。

被告DW（現年32歲），被裁定3項非禮罪成，即於2019年至2020年間，非禮女童Y一次及非禮女童X兩次，X和Y當時約12及13歲。控方案情指，被告一次在醉酒時摸Y的胸及非禮下體，應Y要求付了400元。被告另拉X入房間非禮，摸胸及非禮下體，被告應X要求付了500元。

辯方求情指，心理報告指被告重犯機會中低，暫委法官周燕珠質疑被告有很多事沒披露。

法官判刑時引述被告的心理報告，被告表現逃避和有保留，對事件表現冷漠和不關心，報告指，被告的重犯機會為中至低。另外被告聲稱兩女童觀看淫褻刊物後捏造情節誣衊他，明言上訴。法官指，辯方沒有於盤問時指出女童誣衊被告。

法官續指，心理報告顯示兩名女童希望被告受懲處，但擔心被告報復，X和Y回想事件感到嘔心和有壓力，影響發展異性關係。報告亦指X與Y曾向被告母親投訴遭非禮，但母親為被告撐腰，更指「都叫你哋唔好同哥哥親近，抵你！」，女童因而一度沒有向他人求助。

法官指，案發時被告與女童相差16歲，女童的地位脆弱，被告違反誠信。另外被告曾以金錢誘導女童及用武力令她們屈服，以被告強行拉女童入房及穿著褲子模仿性交姿勢的情節最為嚴重，就3罪判囚共3年半。

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