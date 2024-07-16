星二代丨駱達華愛女讀英國著名學府 　駱欣言才貌雙全網友爭做「女婿」

有「TVB御用奸人」之稱的駱達華早年轉戰內地吸金，撈得風生水起，駱達華跟內地演員盧燕婚後育有女兒駱欣言（Natalie），一家三口定居上海，父女倆不時拍片上載抖音。

男網民爭做駱達華女婿

日前，駱達華在社交網分享一條父女互動的片段，片中二人分別拿着手機互拍背影，接着又回眸對望，真係sweet到爆，連駱達華也留言：「父女情深#一眼萬年合拍挑戰#黑馬計劃#嘗試一切遇見更好。」

只見22歲的Natalie穿tube dress示人，比以前增添一份成熟，散發著女神氣質，不少男網民也留言表示想做駱達華女婿，駱達華就以一個爆笑emoji回覆。

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學霸女神動靜皆宜

駱達華可謂廿四孝爸爸，他供女兒入讀上海最貴的惠靈頓國際學校（Wellington College International Shanghai），悉心栽培成才。

Natalie畢業後，獲兩間英國著名學府倫敦大學學院（UCL）及倫敦政治經濟學院（LSE）取錄，最後Natalie選讀倫敦大學學院，她更精通樂器，如古箏、大提琴等，曾在畢業典禮上表演，另外，這位學霸女喜歡打籃球，動靜皆宜，可謂一名多才多藝的高顏值學霸。

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