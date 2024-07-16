  • 30°C
香港時間 : 2024716日 (二) 18:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

星二代丨駱達華愛女讀英國著名學府 　駱欣言才貌雙全網友爭做「女婿」

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 13 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

有「TVB御用奸人」之稱的駱達華早年轉戰內地吸金，撈得風生水起，駱達華跟內地演員盧燕婚後育有女兒駱欣言（Natalie），一家三口定居上海，父女倆不時拍片上載抖音。

男網民爭做駱達華女婿

日前，駱達華在社交網分享一條父女互動的片段，片中二人分別拿着手機互拍背影，接着又回眸對望，真係sweet到爆，連駱達華也留言：「父女情深#一眼萬年合拍挑戰#黑馬計劃#嘗試一切遇見更好。」

只見22歲的Natalie穿tube dress示人，比以前增添一份成熟，散發著女神氣質，不少男網民也留言表示想做駱達華女婿，駱達華就以一個爆笑emoji回覆。

【御用奸人】59歲駱達華身型弗爆變型佬　轉戰內地由綠葉升網大呢男主角

點擊圖片放大
+6
+5

學霸女神動靜皆宜

駱達華可謂廿四孝爸爸，他供女兒入讀上海最貴的惠靈頓國際學校（Wellington College International Shanghai），悉心栽培成才。

Natalie畢業後，獲兩間英國著名學府倫敦大學學院（UCL）及倫敦政治經濟學院（LSE）取錄，最後Natalie選讀倫敦大學學院，她更精通樂器，如古箏、大提琴等，曾在畢業典禮上表演，另外，這位學霸女喜歡打籃球，動靜皆宜，可謂一名多才多藝的高顏值學霸。

駱達華回港與楊玉梅寶珮如敍舊　女兒駱欣言獲靚基因有演藝才華具仙氣

點擊圖片放大
+12
+11

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【星二代尖子】駱達華女兒上海最貴國際學校畢業　才藝出眾獲英國2大名學府取錄
17:01 2021/11/19
【星二代尖子】駱達華女兒上海最貴國際學校畢業　才藝出眾獲英國2大名學府取錄
【星二代】駱達華愛女英國著名學府UCL升學　21歲駱欣言才貌雙全【多圖】
12:20 2022/12/14
【星二代】駱達華愛女英國著名學府UCL升學　21歲駱欣言才貌雙全【多圖】
【星二代】駱達華愛女駱欣言喝酒賀21歲生日　「最美星二代」有意入娛圈發展
18:04 2022/09/21
【星二代】駱達華愛女駱欣言喝酒賀21歲生日　「最美星二代」有意入娛圈發展

你可能感興趣

【星二代尖子】駱達華女兒上海最貴國際學校畢業　才藝出眾獲英國2大名學府取錄
17:01 2021/11/19
【星二代尖子】駱達華女兒上海最貴國際學校畢業　才藝出眾獲英國2大名學府取錄
【星二代】駱達華愛女英國著名學府UCL升學　21歲駱欣言才貌雙全【多圖】
12:20 2022/12/14
【星二代】駱達華愛女英國著名學府UCL升學　21歲駱欣言才貌雙全【多圖】
【星二代】駱達華愛女駱欣言喝酒賀21歲生日　「最美星二代」有意入娛圈發展
18:04 2022/09/21
【星二代】駱達華愛女駱欣言喝酒賀21歲生日　「最美星二代」有意入娛圈發展
駱達華 娛樂人物職業 演員 星二代 網絡熱話 娛樂行業

最高瀏覽

學生津貼｜學生$2500津貼可經智方便+電子申請　即睇申請資格+申請日期
學生津貼｜學生$2500津貼可經智方便+電子申請　即睇申請資格+申請日期
急症室最長等候時間（07月16日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月16日 時間12:05）
靚媽精明眼｜日本中古名牌店BRAND OFF銅鑼灣店開幕　Hermès/CHANEL/LV震撼優惠$8,888
靚媽精明眼｜日本中古名牌店BRAND OFF銅鑼灣店開幕　Hermès/CHANEL/LV震撼優惠$8,888
消委會樽裝水丨2款樽裝水溴酸鹽達歐盟上限　大量攝入可致噁心腹痛　3款樽裝水不含多類金屬雜質【附18款5星樽裝水名單】
消委會樽裝水丨2款樽裝水溴酸鹽達歐盟上限　大量攝入可致噁心腹痛　3款樽裝水不含多類金屬雜質【附18款5星樽裝水名單】
HPV病毒｜港男手指尾起繭　多手搣開赫見流血胞狀物　疑旅行1習慣恐已染HPV【附9招預防】
HPV病毒｜港男手指尾起繭　多手搣開赫見流血胞狀物　疑旅行1習慣恐已染HPV【附9招預防】