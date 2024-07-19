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不離不棄｜29歲男子確診「漸凍症」　深情妻斷然拒絕離婚賣樓醫老公：人比樓重要

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 30 分鐘前

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內地一名男子29歲時確診「漸凍人症」，妻子決絕離婚並決定賣樓為他醫病。

【漸凍症／漸凍人症／肌萎縮側索硬化症／罕見病】內地一名男子在去年正值29歲時，確診「肌萎縮側索硬化症」（俗稱「漸凍人症」），因為不想拖累另一半，所以向妻子提出離婚，但對方斷然拒絕，更為了替他治病而賣掉家鄉的婚房及店鋪，義無反顧地帶他踏上求醫之路。男子的妻子表示，「人才是最重要的」，不會放棄一絲希望。

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據內地媒體《紅星新聞》報道，現年30歲的郭明和妻子楊虹都是四川涼山人，4年前經家人介紹下相親認識，之後在2020年國慶結婚。婚後兩人共同努力，貸款在西昌買了一套新房，並開了一間奶茶店，雖然生活有些辛苦，但仍算幸福甜蜜。

然而好景不常，郭明在2023年突然發現身體出現異常，「感覺手使不上勁，胳膊也抬不起來」。起初他以為只是身體太累了，休息一下就會好，但情況卻越發嚴重，身體越來越沒有力氣。

當時，楊虹勸郭明到醫院檢查，但被他拒絕。「那時，我們貸了20萬人民幣（約港幣21.5萬元）創業，想到看病要花錢，他就不願意去。」隨著病情加重，郭明在楊虹的再三勸說下，終於願意到醫院接受檢查，並在四川大學華西醫院做了基因檢測，結果確診為肌萎縮側索硬化，亦即漸凍人症。

楊虹受訪時表示，自己此前從未聽說過「漸凍人症」，「醫生跟我說是治不好的，我就去網上查了一下，才知道這個病很嚴重，一下子都懵了。」

而郭明得知病情後一時難以接受，情緒十分低落，

我父親也是這樣的症狀，從發現到去世才一年的時間。

深情妻賣樓醫老公

因為擔心自己有可能會像父親一樣，郭明多次有過「不想活」的想法，所幸妻子持續地開導和鼓勵，他的心態才逐漸好起來。

不過即便如此，郭明仍不想拖累家人，於是向楊虹提出離婚，「我不要房子，全部都留給你。」楊虹聽罷斷然拒絕，「想都別想，我不可能丟下你！」

在楊虹看來，人比房子更重要，

房子不是最重要的，人才是最重要的，錢以後可以慢慢掙，只要你陪在我身邊，這就是最好的。

為了給丈夫治病，楊虹賣掉了家鄉的物業，這是她和丈夫的婚房。她坦言：「賣老家的婚房和門面下了很大的決心，我不想讓自己的人生留下遺憾。」她並表示，自己不會放棄丈夫。

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盼望漸凍人症被攻克

一年過去，如今隨著郭明的病情加劇，他只能靠牆坐著，走路需要攙扶，有時吃飯都要妻子餵，連帶著情緒也變得容易波動。楊虹指，他們現在每天都會關注同樣患有「漸凍人症」的京東前副總裁蔡磊，以及其團隊研究的最新消息，

他（蔡磊）一直在與漸凍症抗爭，讓很多「漸凍人」看到了希望，我們也希望這種罕見病被攻克。

近日，楊虹帶丈夫到河北一間醫院進行治療，直言「雖然現在這個病不能治癒，但只要能延緩病情，我們都想試一試。」不過她同時亦希望提醒其他病友，「這個病還無法治癒，不要盲目求醫，以免上當受騙。」

談到憂慮，楊虹指：「我最擔心的就是他可能不能陪我到老。」她盼望著醫學進步，「漸凍症」能夠被攻克，「如果醫治的錢不夠，就把西昌的房子也賣了。」她表示，自己還想帶著丈夫到處走走，去聽聽大海的聲音，去看看遼闊的草原。

楊虹最近以短片記錄夫妻二人與漸凍人症抗爭的過程，感動不少網友，她寫道：「30歲花一樣的年紀，本該憧憬有著美好未來，卻在2023年確診了漸凍症。現在，身體正在一步一步的冰凍，可他才30歲啊，有太多的事沒有完成，我們不甘心，不認輸。從今以後，我們要跟著時間賽跑，完成未完成的事。」

更多相關報道：漸凍人症｜力抗漸凍人症5年　京東前副總裁蔡磊病情惡化：給我的時間太短

漸凍人症患者多在3-5年內死亡

據香港罕見疾病聯盟資料顯示，漸凍人症的學名為「肌萎縮性脊髓側索硬化症」（MND），屬於一種運動神經元損傷造成的疾病，目前科學研究僅發現此病可能與遺傳與環境毒素有所關聯，當中約10%的漸凍症患者是因遺傳導致。

在患病率方面，男性比率會較女性高，比率是1.75：1，而發病的年齡中位數為62.2歲，極少數家族遺傳患者可能提早至20至30歲發病，平均3至5年會進展至呼吸衰竭而死亡。主要病徵包括：

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漸凍人症是不治之症

那漸凍人症能夠根治嗎？根據香港神經肌肉疾病學會資料，漸凍人症目前沒有根治或證實有效的神經重生方法，現階段的醫學研究暫時提供兩種藥物，透過口服和注射藥物的形式輕微減緩疾病惡化，以延長患者壽命，但都不能改善患者的生活質素或症狀。醫生可透過其他方法，例如：處方治療肌肉痙攣、流口水、睡眠問題、疼痛和抑鬱症等的藥物、無創呼吸輔助法、使用餵食管、或是安排使用拐杖和溝通儀器等，以輔助患者日常生活，紓緩症狀及生活上的不便。

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