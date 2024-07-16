自助餐推介｜泰名廚主理觀塘I-O-N泰式半自助餐　巨型斧頭扒火山豬手任揀

▲ 由即日起至9月15日，觀塘 I-O-N推出「盛夏泰滋味」半Buffet，邀來過正宗泰國主廚主理。

炎夏食泰菜最開胃消暑，為滿足一眾泰迷的願望，觀塘 I-O-N就推出了「盛夏泰滋味」半Buffet。選定一款主菜之後，自助吧還有大量泰式頭盤、小食、冰鎮海鮮、刺身及湯品，一次過滿足多個願望，大滿足！

由即日起至9月15日，觀塘I-O-N推出「盛夏泰滋味」半Buffet，邀來過江龍主廚坐鎮！由Suan Dusit國際烹飪學校兩位泰國廚師，At Khunsee助理教授及曾參與泰國電視真人騷《Top Chef Thailand 2023》的Jareuk Sriaroon主廚攜手合作，為港人帶來地道又高質的泰式料理！

主菜Menu有極多選擇，包括巨型斧頭扒配泰式沾醬、泰式火山豬手配脆皮豬皮和泰式豬肉沙律、烤泰式咖哩比目魚、冬蔭功海鮮意大利麵等，部分菜式為2至4人用，Share食又得。

主食份量超充足，即使為一人份量，其實一個人都未必食得晒！師傅更會現場在你面前燒斧頭扒，要幾成熟可直接溝通，肉質鮮嫩，脂肪比例剛剛好，更有多款調味料可搭配選擇。



自助吧的選擇亦超級豐富，多款泰式頭盤如炸豬肉吐司、金柚蝦沙律、酸辣鳳爪都有得食，另外自助餐必備的刺身、蝦、螺、煙三文然等冷盤同樣有。其中最為驚喜的竟然是椰子雞湯，椰味充足之餘更帶微微酸辣，中和膩感又開胃，味道一試上癮，絕對不容錯過。

這個半Buffet好玩的地方，是要打醒十二分精神。當聽到職員搖手鈴，即代表自助餐開始派發特色小食，齊齊排隊拎新鮮魚飯、串燒，又幾好玩。

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正所謂食甜品就有另一個胃，食泰菜又點少得芒果糯米飯？所以每位客人均可獲贈這款招牌甜點！而自助Bar也提供多款正式泰式甜品，包括西米椰子布丁、珍多果凍椰汁西米露、班蘭戚風蛋糕等，泰式雪條更有4款，包括榴蓮、 椰子、黑糯米、芋頭，味道濃郁更透心涼，為圓滿的一餐作結，Perfect！

約另一半、朋友、一家大細去食，主菜一人一款唔使爭，自助吧亦有大量選擇，相信必定是CP值極高的絕佳選擇。

I-O-N（觀塘）

地址：觀塘創業街38號九龍東如心酒店2樓

價錢：半自助午餐$228起；半自助晚餐成人$458、小童$358、長者$398

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