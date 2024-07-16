遊泰注意｜泰國布吉多個海灘湧現劇毒「僧帽水母」　專家警告：被螫傷可致死

【海灘／泰國／布吉／水母／僧帽水母／海洋生物／中毒/致死】遊泰小心！近日泰國布吉多個海灘發現帶有劇毒的僧帽水母，提醒遊客到海灘遊玩期間要多加注意，避免誤觸僧帽水母而中毒，專家警告被螫傷可致死。

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綜合外媒報道，「The Phuket Lifeguard Service」在Facebook專頁指出，近日泰國受季風天氣影響，南邊多地持續降雨，有救生員在暴雨漲潮潮退，在卡隆海灘（Karon Beach）上發現了大量帶有劇毒的僧帽水母；此外，布吉Ao Yon海灘、Ko RachaYai海灘等多個海灘亦有僧帽水母。據悉，大部分僧帽水母均已被救生員及其他工作人員處理乾淨，並在各個海灘設立警示牌作提醒。「The Phuket Lifeguard Service」提醒遊客，在以上區域進行水上活動時務必小心謹慎，避免誤觸僧帽水母而中毒。

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有當地專家指出，僧帽水母毒性極強，如被蜇傷輕則引起劇烈灼痛，重則可影響神經系統及心臟，從而導致死亡，提醒大家應盡量避免接觸。「The Phuket Lifeguard Service」亦提醒大家，如果遊玩時遇見僧帽水母，請切勿直接用手觸踫水母；如果不慎觸踫到，請依照以下5大重點作緊急處理：

利用硬物移開觸手；

避免按摩患處或塗抹任何藥物；

由於醋可惡化患處情況，建議避免使用醋並改以海水清洗患處；

可以用冰輕敷患處，降低痛感和消腫。

緊急處理後，應馬上尋求專業醫療援助。

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劇毒水母｜台灣海灘現逾千隻藍色透明水母 專家揭真身：世界第三毒水母

專家：世界第三毒水母

去年7月台灣亦有多宗僧帽水母漂上岸發現事件。台灣農業部水產試驗所東部海洋生物研究中心助理研究員吳瑞賢，曾受訪表示每年秋冬季受東北季風影響，東部海岸不時會發現僧帽水母漂上岸的情況；他解釋，僧帽水母屬腔腸動物，由多種生物體組成的群落，非單一個體生物，其身體上半部為藍色透明的水母體、下半部的觸鬚為水螅體，内含蛋白毒。若不慎被螫傷，會出現皮膚紅腫、水泡，嚴重時會出現神經麻痺、呼吸困難等症狀，致命性高。他提醒民眾，切忌聽信坊間用尿來塗傷口的迷信方法，以免造成感染，應保持傷口乾淨，馬上求醫。

管理台東海岸的東管處表示，僧帽水母又稱葡萄牙戰艦，是世界第三毒水母，觸鬚上有充滿毒素的刺細胞，被螫到會造成劇痛，皮膚留下「紅色鞭痕」，要2至3天才能消退，其毒素還可能會滲入到淋巴結，造成更多影響；而死去的僧帽水母和脫落的觸鬚在數小時內仍有同樣威力。

正確急救處理方法

據本港消防處，水母不會主動攻擊人，游泳人士被水母螫傷，一般都是由於不慎觸及水母的觸手所致。如觸碰水母觸手，皮膚或會被觸手彈出的刺絲胞刺穿，毒素隨之滲入體內，除引起不適，亦可致命。

徵狀

皮膚會出現明顯的條狀紅疹甚至水泡，仿如被鞭打的傷痕

傷處紅腫、痕癢及疼痛

嚴重者會作嘔、全身痠軟、心跳加快、呼吸困難，甚至休克或死亡

處理方法

從速離開水中；

切勿徒手觸碰傷處，因為皮膚仍會殘留水母的毒螫或觸鬚，可能會造成二度螫傷；

以清潔的海水冲洗傷處，勿用淡水或蒸餾水，因為可能會刺激殘留在傷處表面的水母刺絲胞釋出更多毒液；

在熱水（水溫約為攝氏42度）中浸泡螫傷部位，以減輕痛楚；

如果出現嚴重不適症狀，又或螫傷之處是面部或眼部，應立即求醫。

另外，香港紅十字會亦曾解釋一些坊間急救方法的謬誤，例如用蒸餾水反而有機會加重症狀、用爽身粉或有助清除水母觸鬚、醋有助中和毒性等，並建議用海水是最佳的處理方法。

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