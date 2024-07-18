Sick問識答︱50歲男乙型肝炎帶菌無病徵　突嘔血揭肝硬化併發症失救亡

▲ 【7.28世界肝炎日】50歲男乙型肝炎帶菌無病徵，突嘔血揭肝硬化併發症失救亡。

【肝炎／乙型肝炎／肝癌／肝硬化／傳染病／肝臟檢查／併發症】每年7月28日是「世界肝炎日」，腸胃及肝臟科專科醫生張世華接受TOPick訪問，拆解乙型肝炎的成因及影響。醫生更分享病例，警告乙型肝炎慢性帶菌者可以毫無病徵，到發作時很大機會已經病入膏肓、危及生命，呼籲大眾要定期做檢查。

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每100港人有5至6個乙肝帶菌者

張世華醫生指出，乙型肝炎是一種由病毒導致的傳播性肝炎病毒，主要的傳播途徑是經血液或體液。比較常見的是母嬰傳染，即是一個有帶菌的媽媽在生小朋友的過程中，病毒可能經體液傳播給嬰兒。其他成因還包括例如性交、有機會接觸血液的行為例如紋身、刀片等，若衛生處理不乾淨，都有機會傳播乙型肝炎。

而乙型肝炎患者或帶菌者，在香港的比率偏高。有數據反映，香港曾經可能接近有8至10%或者更多的市民，都是乙型肝炎的帶菌者或患者。直至1980年代末，香港普遍的嬰兒出生時都接種免疫球蛋白針，減少了嬰兒感染的機會。從近年較新數據顯示，香港普遍市民帶菌者比率跌至大約5%左右，即100個人内大概有5至6個市民可能是乙肝帶菌者。

乙型肝炎病徵

乙型肝炎通常可以分為急性感染和慢性感染。在急性感染中，患者通常會有所謂的急性肝炎症狀，例如覺得胃脹、胃痛，上腹不適和反胃。部分會出現黃疸，即小便、眼白這些地方會泛黃。另外還可能會胃口轉差、食欲不振，甚至嘔吐等問題。

而一些慢性的帶菌者，平時可以沒有任何症狀。但經過長時間帶菌，患者肝臟可能會受損，繼而可能會有肝硬化的症狀，甚至乎出現肝衰竭、肝腹水或者肚皮血管膨脹、水腫等，亦有嚴重個案可以導致肝癌。

50歲男乙肝帶菌無病徵 突嘔血揭嚴重併發症失救亡

張醫生分享曾遇過的病例，指出乙型肝炎還會引發嚴重併發症，情況並不罕見，就是由肝硬化導致的食道血管曲張。他表示，曾有一名年紀只有50多歲的乙肝帶菌患者，向來活動自如，無任何不適病徵。直至有一晚，患者輕微地嘔了一點血之後求醫，當時他還可以自己走入病房，但到病房之後，患者再突然不停嘔血，「嘔到整個病床邊、整地都是血」。而患者最後經急救仍沒辦法治療，到第二日失救過身。

醫生解釋，該名病人近一兩年沒有特別去檢查肝炎的情況，但其實他的肝已經慢慢變成肝硬化，導致食道血管曲張，到病房時再嚴重食道出血，令病情急劇惡化：

肝硬化之後，肝臟血液循環回流會變得困難，導致在食道的血管會膨脹，造成血管曲張的情況。這些血管曲張甚至會爆出來造成内出血，血流速度可以非常快，頗為危險。

患肝癌風險超常人100倍 籲定期檢查

張醫生表示，在還沒有藥物治療的年代，乙型肝炎病人平均每100個，有四分之一即20至30個人，終身有嚴重肝病風險，包括嚴重的肝硬化、肝功能衰竭或肝癌，尤其是肝癌風險要比常人超出100倍。

對此，醫生再舉例個案，指有一位乙肝病人，一直服藥病情穩定，但近3、4年都沒有進行定期的超聲波檢查，沒有監查到肝有無出現新的陰影腫瘤。結果到他近期再檢查時，對比3、4年前照出來正常的結果，發現肝已經有一個6cm大的腫瘤，確診肝癌：

這顯示肝癌的生長速度其實是可以很快；亦顯示乙肝病人做定期檢查的重要性。

醫生强烈建議，乙型肝炎病人需要定期做一些包括血液或超聲波檢查，及時觀察肝臟情況，「例如有無肝炎的發作、新的腫瘤出現」。這些檢查因應病人情況會有不同建議，但平均每半年至1年，都值得去做一些檢查。

▲ 腸胃及肝臟科專科醫生張世華。

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