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DSE放榜2024｜藉《公開試當真》勉勵考生認清自我　十優狀元：DSE不能主宰命運

升學教育

撰文： 李綉珊

發布時間： 1 小時前

最後更新： 55 分鐘前

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十優狀元藉紀錄片訴心聲，勉勵DSE考生：不要侷限人生 「DSE並非主宰命運！」。

【DSE2024/DSE放榜/中學文憑試/十優狀元/會考10A/公開試當真/鄺文傑】香港中學文憑試（DSE）明天（7月17日）放榜，不少藝人挺身支持，為應屆考生打打氣。曾是會考十優狀元的鄺文傑，藉《公開試當真》紀錄片訴心聲，勉勵DSE考生不要侷限人生，「DSE並非主宰命運，每一個人也可以做成功人士，不要被別人來定義成功。」

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會考十優狀元鄺文傑昨日（16日）於Facebook社交平台發帖文，藉著紀錄片《公開試當真》勉勵DSE考生：「成績好不好都不要被公開試限制自己的可能性」。《公開試當真》近日上映，由試當真創辦人許賢及游學修監製，拍攝記錄一名2023年DSE考生滕毅康在考試前後的經歷。

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DSE放榜2024｜DSE比昔日的公開試更局限學生？

鄺文傑在文中表示，會考當年總考生人數是123,308，到了20年後的2023年DSE，只得50,511人，其實要突圍豈不是更易？或者因為能入讀大學的比例增加，所以拿不到大學學位可能顯得更「失敗」；加上學歷通脹，就算工種明明更多元化，一次DSE還是主宰了很多人的命運。

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DSE放榜2024｜學生對科目不感興趣

作為表達藝術治療師的鄺文傑，在工作中接觸過不少學生，有的對所有科目都不感興趣，但又不願轉到其他學校，反正可以讀到中六，但幾年青春就這樣白白虛度；有的長期缺課，甚至輟學。他們根本失去了所有動力，留在家裡無所事事。

不想上學大概因為成長中的各種經歷影響了情緒，但很多學生根本找不到活著的意義。每個人的路都是屬於自己，鄺文傑表示不會隨便給予建議，唯一可以做是陪伴他們發掘自己的興趣和特質，探索更多可能性。坦白說，有多少人十幾歲就清楚知道自己未來想做什麼？

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DSE放榜2024｜要認清自己 選擇喜歡的事情

有些人目標明確立志成為醫生或律師，他們自然會盡全力；但鄺文傑也聽過很多讀醫科或法律系的人中途放棄，這樣也不是壞事，重點是要了解自己的興趣和目標，他正正就是一個好例子。身為十優狀元的鄺文傑，當時提早一年入讀大學，進入了當時屬「神科」之一的計量金融，但並不代表人生就一帆風順。

畢業後，鄺文傑遇到了金融海嘯，半年後才找到了第一份工作，可惜並非他心儀的公司。過了幾年後，終受聘於大行摩根士丹利，晉身成為iBanker，但工作中感到缺乏意義。投身金融業約一年，同時已在香港大學攻讀表達藝術治療碩士學位的他決定裸辭，等到碩士畢業後轉行正式成為一名表達藝術治療師。

選擇主修計量金融主要是出於現實的考慮，否則可能選擇天文或音樂；但事實上，在升中四選科的時候，他只是純粹考慮哪些科目更容易取得好成績，並沒有從真正的興趣出發做選擇。

會考10A狀元鄺文傑。(經濟日報圖片)

DSE放榜2024｜勇敢追夢才是人生贏家

試當真創辦人許賢則沒有如願入讀中大經濟系，反之一直走來的路令人十分敬佩。對於沒有特別喜歡DSE任何科目的中學生，有時最清楚的目標就是中學順利畢業，又或者隨便找個大學學位，反正他們只想找份工作，可以有穩定的收入和上班時間，工餘做其他自己想做的事。鄺文傑也認識一些學生在中三、四就決定轉去職業導向的學校，例如讀電影、表演藝術、護理等，他們或過得更快樂，其實也可以實現到自己夢想。

鄺文傑表示，現在的工作能幫助人改善心理健康，這對他來說相當有意義。有人以為他賺夠才可任性轉行；亦有人覺得做表達藝術治療師賺的錢只夠勉強生活。其實現在他收入不俗，但認為意義比金錢更重要，而且現在他擁有更多時間旅行和與朋友見面。幾年前鄺文傑患上癌症，這讓他更加確立自己的選擇，比以前更懂活在當下。

DSE放榜2024｜人生就是要不斷探索和嘗試

「辛苦了！」鄺文傑表示這句說話除了想跟紀錄片的阿康說，也想跟所有準備考公開試，或者曾經考過公開試的同學說。我們未必可以改變制度，但也不會被制度限制所有可能性。請不要隨便放棄自己，否則這樣就錯過一切可能性。他經常跟DSE考生做的一個表達藝術治療練習，就是要同學想像已經考完DSE，用戲劇或畫畫遇見真實的自己，再用未來的自己寫一封信給現在的自己，自自然然出現很多鼓勵的說話，也讓自己感覺一下考完之後的輕鬆，最重要是讓學生們看見未來，保持有夢想。

DSE計分｜DSE成績5**等於幾多分？一文看清DSE計分方法

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