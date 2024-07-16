中學辯論︱中學生激辯政府應否成立中醫藥局　中華基金中學奪冠

▲ 「明辯論醫——全港中學生中醫藥辯論比賽」總決賽辯題為「港府應成立中醫藥局」，由中華基金中學奪冠。（受訪者提供）

全仁中醫主辦、專業溝通協會協辦，中醫藥發展基金資助的「明辯論醫——全港中學生中醫藥辯論比賽」，吸引逾百間中學報名，最後32間中學入圍，總決賽辯題為「港府應成立中醫藥局」，最後由中華基金中學奪冠。

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辯論比賽主要讓學生在搜尋資料的過程中，理解大眾對中醫的認知及誤解，及宏觀審視中醫有關的政策，同時討論本港中醫業發展困境、方向等議題，有助加深學生對中醫業發展的認知。每場比賽均由多位專業評判，包括註冊中醫師、教授、社會賢達及大學辯論員負責評審。

有別於一般辯論比賽，是次決賽評判評語環節以研討會形式進行，讓觀眾更能明白評判判準以及對辯題的想法。頒獎禮日前由中央政府駐港聯絡辦協調部趙瑤琴、醫務衞生局中醫藥發展助理專員何家騏、中醫藥發展基金主管鄭智仁博士，及全仁中醫創辦人歐卓榮博士擔任主禮嘉賓。

何家騏表示，將中醫與辯論結合是新穎的想法，能讓參賽學校師生通過辯論渠道，在搜集資料的過程中能認識行業現況。香港教育大學課程與教學學系高級講師葉德平博士亦讚揚學生，於辯論比賽的過程中，表現相當君子，語速平穩。

最後比賽結果為2：3，由反方中華基金中學奪冠，亞軍學校則為正方聖士提反女子中學，最佳辯論員為反方第一副辯黃梓曦同學。由於賽事不設季軍戰，故季軍分別由東華三院甲寅年總理中學，以及拔萃男書院奪得。

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