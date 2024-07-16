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反黑英雄丨林景程獲讚演技好兼自帶喜感　被網民封為馬國明接班人

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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林景程在《反黑英雄》的演出再獲好評。

TVB劇《反黑英雄》在昨晚（7月15日）劇情講述軒神（陳山聰飾）好友兼同袍燦哥（林景程飾），自一起目睹良師好友樹哥（鄭啟泰飾）死於陳祖耀（袁偉豪飾）槍下，表面看雖變得熱血不再、頹喪度日。

其實他內心由始至終未能走出樹哥慘死陰霾，直到驚覺自己患前列腺癌，加上察覺陳祖耀自殺一事疑點重重，即180度轉變重拾鬥志，除重返樹哥當年遇害現場懷緬過去，並積極地尋找陳祖耀下落為樹哥報仇。

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反黑英雄丨景程搞笑跳唱《重口味》

昨晚，景程在《反黑英雄》施盡渾身解數，除與張振朗、山聰一樣要在街上瘋狂喪跑考驗體能；透過參加歌唱比賽入行的景程，又再度在劇集中順勢大展歌喉搞笑跳唱《重口味》，但由於動聽不足，遭好友山聰無情熄機，場口搞笑。

另外，景程在其中兩個場口，亦憑藉微表情及金句展現好演技。在向線人細劉（何偉業飾）攞料的場口，當細劉勸說他：「依家死嘅唔係你，已經係福氣」時，原本吃著三文治的燦哥即時神色有異，除表現得難過又感觸外，更忍不住一再冷笑說：「唔死嘅人有幾痛苦，你唔知啫。」

之後，在與軒神爭拗應不應妄顧安危、獨自行動的場口，受到軒神連番阻撓的燦哥激動地說：「最壞情況死咋嘛，我唔驚死呀，我驚死得冇價值呀！」

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反黑英雄丨獲封馬國明接班人

其實燦哥這角色確實相當立體，除前後有很大「反差感」（熱血VS頹廢），時而熱血、時而賴皮的「燦式金句」，亦是令人印象深刻。

燦哥之前反駁好友軒神的金句在網民心目中回味度更是相當高：「我哋咩都唔使做，用一個最殘忍嘅方法折磨佢，等天收佢」，獲網民大讚搞笑功夫了得：「搞笑中帶一點點正經」、「本人自帶喜感」、「搞笑風格有辨識度」，有網民封他為馬國明接班人，並正評演技謂：「讓人印象深刻的配角」、「對各種角色都揣摩很到位」。

談到獲封馬國明接班人，景程對此開心謂：「我拍《On Call》時已好鍾意馬明，我係以佢為奮鬥目標架。」又笑言燦哥在劇中確是有著緩和作用的「輕鬆氣氛擔當」。

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反黑英雄丨面對好戲之人零怯場

對於有網民指他在《下流上車族》、《新聞女王》及《反黑英雄》中，與鮑起靜、佘詩曼及陳山聰3位好戲之人對戲零怯場。

當中，他與山聰合作更是甚有火花，景程感恩謂：「我遇到咁多神級對手，都係冇乜畀壓力我，我喺拍戲現場埋位前基本上係唔出聲，可能佢哋因為咁覺得我係需要人呵護嘅麻甩佬，唔忍心畀壓力我啩，哈哈。」

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