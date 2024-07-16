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書展2024︱協康會推運動技能遊戲套裝　訓練SEN兒童動作協調技巧

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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協調技能遊戲套裝，為協康會物理治療師團隊原創，適合3歲以上的兒童與家長共玩。

協康會連續三年參展香港書展，今年以「多元出版，點亮未來」為主題，羅列旗下多元化書籍！重點推介全新產品，由物理治療師團隊設計的運動桌遊──「球」其所好：協調技能遊戲套裝，讓兒童透過遊戲鍛鍊手腳協調技巧。還有本會首次與人氣插畫「胡氏這一家」合作推出義賣產品— A+家族 × 胡氏這一家「陪你社適」木拼卡，設計以SEN兒童參與社區適應（社適）做主題，宣揚社區共融，所得收益扣除成本後將用作支持協康會自閉症支援服務。

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今年攤位特別劃分主題專區，推介治療師系列包括：由本會言語治療師團隊設計的得獎桌上遊戲「詞彙直送：詞彙學習遊戲套裝」，榮獲「最佳設計品牌大獎（BDA）2024」的最佳用戶體驗品牌大獎，及剛於Academics’ Choice Award奪得Brain Toy殊榮；另外，由職業治療師團隊撰寫的《拆解孩子的感覺密碼》，幫助家長認識孩子反應過敏或遲鈍等感覺訊息處理困難及提供支援策略。全場產品以書展優惠價發售外，並設多重優惠：凡購物滿3件產品，即可獲贈獨家精品A+家族環保海綿刷一份，可愛又實用；凡購物滿不同指定金額，可享額外折扣優惠、免費送貨等；追蹤本會各社交平台，即可獲贈精美禮品一份（數量有限，送完即止）。

入場人士除了可選購多款由本會跨專業團隊出版的專業育兒天書，亦可參與協康會於書展期間準備的不同活動。本會物理治療師於7月21日主持講座，講解動作協調對兒童成長的重要性，即場示範「球」其所好：協調技能遊戲套裝遊戲玩法，如何邊玩桌遊邊提升動作協調能力，屆時家長更有機會與孩子親身試玩。本會物理治療師和職業治療師亦會不時親臨攤位與家長交流，協助搜羅合適的產品，萬勿錯過！
 
攤位設計以嘉年華為主題，也是SEN兒童參與社適的場景，讓小朋友有置身其中的感覺。

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