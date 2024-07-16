校際比賽︱30校精英顯身手拉機王者誕生 視障拉機好手同場獻技學生落力打氣

▲ 校際室內拉機邀請賽2024吸引超過30間學校參與，規模再創高峰。

香港遊樂場協會—賽馬會動歷海洋水上活動計劃「第三屆校際室內拉機邀請賽2024」日前（6日）於葵涌循道衞理聯合教會李惠利中學圓滿結束。今年比賽人數再創新高，吸引超過30間學校參與，參與人數亦由去年300多人增至今年近500人，共同見證新一代拉機王者誕生（得獎名單詳見下表）。而本屆新增的雙人滑軌室內賽艇計時賽更是首次於校際賽事中舉辦，備受矚目。

主辦方表示：「香港遊樂場協會由2018年開始獲得『香港賽馬會慈善信託基金』捐助，推展賽馬會「動歷海洋」水上活動計劃， 旨在讓任何人在任何地方、任何季節都能享受水上活動。校際室內拉機邀請賽正正提供一個競技平台予學校，除了加強協助推動本地室內拉機運動發展外，本會亦希望學校之間有更多溝通機會，彼此交流技術，共同推廣運動。 」

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學界拉機王者誕生共融賽事成亮點

隨著香港政府近年來加大對體育發展的投入，室內拉機運動近年來正蓬勃發展，並廣受學界歡迎，眾多學校紛紛組建精英訓練隊。是次校際室內拉機邀請賽集眾多學校精英於一堂，各路拉機好手在激烈的賽事中一決高下，角逐校園拉機王者寶座！

今次有別於一般學界室內賽艇比賽，除了推廣親水文化、水上運動，提供學生發揮體能的平台，更加入了共融元素；大會邀得「香港失明人健體會」代表到場參與，而特設的共融賽事包括視障人士男女子單人賽、視障人士領航員男女子單人賽，以及共融2分鐘雙人滑軌室內賽艇計時賽，讓視障人士與領航員在賽場上合力比賽，學生們在旁為視障人士落力打氣，展現共融爆發力。

▲ 比賽特設共融賽事，邀得香港失明人健體會參與，展現共融爆發力。

主辦單位亦感謝一班視障朋友為我們帶來精彩刺激的比賽：「香港失明人健體會致力為視障人士推行普及健體運動和提升身心健康，旨在令視障人士培養健康的體魄，透過運動鍛鍊身體，突破個人障礙，融入社會，推動和諧共融。這正正與我們計劃理念不謀而合。 無論是男女老幼或有特殊需要人士都適合享受水上活動體驗，突顯“Water Sports for All”的精神。我們亦希望藉著是次活動能夠推廣傷健共融的信息。」

除了共融賽事，大會還設置雙人滑軌挑戰賽，讓參加者體驗不同類型的室內拉機項目。現場反應熱烈，學生盡情發揮體能，互相競技，同時促進共融和體驗不同的水上活動。大會期待這場活動能夠為參與者帶來難忘的回憶和新的體驗。

體育精神以外：培養學生關愛與尊重

透過視障人士的賽事，充分尊重和發揮了他們的體育潛能。這不僅提升了他們的自我價值感，也向社會展示了弱勢群體的非凡能力，激發了更多人對他們的關注和支持，並藉着這個活動提升他們的心理健康。參與此次活動的學生，在場落力地為視障人士加油打氣，令他們親身感受到共融的重要性。這有助於培養他們尊重差異、關愛弱勢的品德，為建設一個更加包容、公平的社會奠定基礎。

比賽特設共融賽事，邀得香港失明人健體會參與，展現共融爆發力。



第三屆校際室內拉機邀請賽賽果

【男子高中組1000米】

冠軍：

寶覺中學 歐陽耀希

亞軍：

馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學 何永輝

季軍：

新亞中學 呂凱狄

【女子高中組1000米】

冠軍：

風采中學 張菀珊

亞軍：

協恩中學 吳悅曦

季軍：

新亞中學 陳麗琦

【共融2分鐘雙人滑軌室內賽艇計時賽】視障人士與領航員一同合力比賽的賽事

冠軍：

容華洛、魏基雄-香港失明人健體會

亞軍：

張秀媚、陳銳卓-香港失明人健體會

季軍：

陳可兒、黃詠敏-香港失明人健體會

殿軍：

張小玲、李愷珊-香港失明人健體會

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