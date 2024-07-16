鐵質｜一成育齡婦女因經期出血過多致缺鐵性貧血　衞生署：缺鐵屬「輕度公共衞生問題」

▲ 衞生署今日（16日）發表鐵質水平主題性報告。(衞生署圖片)

衞生署今日（16日）發表鐵質水平主題性報告。署方表示，15至49歲的育齡婦女鐵質缺乏較普遍，主要是因為定期過多經血流失有關。

調查發現15至49歲的育齡婦女鐵質缺乏（缺鐵）的情況較男性及更年期後的女士（50至84歲）普遍，與其他高收入國家的相關研究結果相若。育齡婦女應特別注意並進食鐵質豐富的食物，以確保攝取充足鐵質。



2020-22年度人口健康調查於2020年12月至2022年2月期間，以住戶問卷調查和身體檢查形式進行。就身體檢查的部分，除包括早前已公布的碘狀況外，更首次使用血紅蛋白及血清鐵蛋白以闡述本地人口（15至84歲人士）的鐵質狀況。



調查按照世界衞生組織（世衞）建議，使用血清鐵蛋白作指標，以評估本地人口的缺鐵普遍率。世衞對缺鐵的定義為青少年或成年人血清鐵蛋白數值低於15微克／升，而成年女性和男性的貧血定義則為血紅蛋白水平分別低於12及13克／分升。缺鐵性貧血定義為同時患有缺鐵和貧血的人士。



調查結果顯示，本港15至84歲人士缺鐵普遍率約為5.7%，而育齡婦女（即15至49歲）則高達17.5%。男性及更年期後的女士的普遍率則為0.7%及2.7%。另外，男性和女性的缺鐵性貧血普遍率也存在顯著差異，分別為0.3%及6.4%。育齡婦女（10.6%）的缺鐵性貧血普遍率則高於停經後婦女（2.1%)。

署方表示，本地人口（包括育齡婦女）的缺鐵普遍率在5.0至19.9%之間（即上述本地人口的5.7%和育齡婦女的17.5%）。根據世衞關於使用血清鐵蛋白濃度以評估鐵狀況的指引，屬於「輕度公共衞生問題」範圍。另外，本港育齡婦女有較高的缺鐵和缺鐵性貧血普遍率的情況，與其他高收入國家的相關研究結果亦相若，相信與育齡婦女定期過多經血流失有關。

1.選吃鐵質豐富的食物，包括適量的肉類、魚和海產、以及深綠色蔬菜和豆類。 2. 進食足夠的水果和蔬菜，包括含豐富維生素C的蔬果。 3. 茶及咖啡會減少鐵質吸收，進餐時減少飲用茶或咖啡。 ​4. 缺鐵的高危人士，可按個別健康狀況諮詢醫護人員的建議，評估服用鐵質補充劑的需要。

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