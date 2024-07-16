著數優惠︱美心與煤氣推「WeGen x本地薑」菜式 額外賞海洋公園浮潛+門票+海洋奇觀保育講座

▲ 美心集團與香港中華煤氣有限公司再度聯手推出「WeGen x本地薑」企劃。

美心集團與香港中華煤氣有限公司再度聯手推出「WeGen x本地薑」企劃，以再生農業（WeGen farming）及本地出產的優質農產品入饌，由多位不同食肆的美心大廚設計健康時令菜式，推廣色香味美又低碳環保的飲食，推廣範圍覆蓋美心於本地近40間食肆，涵蓋中菜、西菜、日菜及快餐。食客更有機會免費參加海洋公園的海洋奇觀保育講座，以及獲得價值近港幣3,000元的海洋奇觀浮潛體驗和海洋公園門票。煤氣公司「好氣Fun」會員更可以優惠價品嚐以「WeGen x本地薑」為主題的健康時令菜式。

賞海洋公園入場門票及保育講座名額

美心是次「WeGen x 本地薑」的企劃，亦特別與海洋公園合作，推動公眾參與海洋保育教育。由7月22日至9月1日期間，於美心指定中菜餐廳享用「WeGen x 本地薑」菜式，並累積合資格消費金額最多頭50名Eatizen會員，每位可獲海洋公園標準入場門票兩張（價值港幣$996）。當中消費最高的10名更可獲「魚」樂零距離浮潛體驗連門票兩位（價值港幣$1,800），在世界級水族館「海洋奇觀」浮潛，與色彩繽紛的魚群暢泳，發掘有趣的珊瑚及海洋生物保育知識。

而在8月1日至31日期間，顧客於美心MX享用「WeGen x 本地薑」菜式，憑消費單據在Eatizen登記，即有機會獲得海洋公園送出的海洋奇觀保育講座及於活動當日以88折享海洋公園入場門票優惠，名額共100個。保育講座參加者在海洋奇觀中除了獲導覽欣賞各種海洋生物，更可參與度身訂造的遊戲體驗，多角度了解環保海觧。

「WeGen x 本地薑」系列菜式會由7月22日至9月1日期間，分別在美心旗下近40間指定中菜、西菜、日菜及快餐店陸續推出，餐牌上會刊印「WeGen x 本地薑」的標誌。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】