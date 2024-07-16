  • 30°C
香港時間 : 2024716日 (二) 19:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

著數優惠︱美心與煤氣推「WeGen x本地薑」菜式 額外賞海洋公園浮潛+門票+海洋奇觀保育講座

休閒消費

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

美心集團與香港中華煤氣有限公司再度聯手推出「WeGen x本地薑」企劃。

美心集團與香港中華煤氣有限公司再度聯手推出「WeGen x本地薑」企劃，以再生農業（WeGen farming）及本地出產的優質農產品入饌，由多位不同食肆的美心大廚設計健康時令菜式，推廣色香味美又低碳環保的飲食，推廣範圍覆蓋美心於本地近40間食肆，涵蓋中菜、西菜、日菜及快餐。食客更有機會免費參加海洋公園的海洋奇觀保育講座，以及獲得價值近港幣3,000元的海洋奇觀浮潛體驗和海洋公園門票。煤氣公司「好氣Fun」會員更可以優惠價品嚐以「WeGen x本地薑」為主題的健康時令菜式。

童學園
歌唱老師｜曾比特中一受合唱團啟蒙踏上音樂路　成名後堅持教唱歌回饋新一代

賞海洋公園入場門票及保育講座名額

美心是次「WeGen x 本地薑」的企劃，亦特別與海洋公園合作，推動公眾參與海洋保育教育。由7月22日至9月1日期間，於美心指定中菜餐廳享用「WeGen x 本地薑」菜式，並累積合資格消費金額最多頭50名Eatizen會員，每位可獲海洋公園標準入場門票兩張（價值港幣$996）。當中消費最高的10名更可獲「魚」樂零距離浮潛體驗連門票兩位（價值港幣$1,800），在世界級水族館「海洋奇觀」浮潛，與色彩繽紛的魚群暢泳，發掘有趣的珊瑚及海洋生物保育知識。

而在8月1日至31日期間，顧客於美心MX享用「WeGen x 本地薑」菜式，憑消費單據在Eatizen登記，即有機會獲得海洋公園送出的海洋奇觀保育講座及於活動當日以88折享海洋公園入場門票優惠，名額共100個。保育講座參加者在海洋奇觀中除了獲導覽欣賞各種海洋生物，更可參與度身訂造的遊戲體驗，多角度了解環保海觧。

「WeGen x 本地薑」系列菜式會由7月22日至9月1日期間，分別在美心旗下近40間指定中菜、西菜、日菜及快餐店陸續推出，餐牌上會刊印「WeGen x 本地薑」的標誌。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

海洋公園 中菜 美心 快餐店 著數優惠 中華煤氣

最高瀏覽

急症室最長等候時間（07月16日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月16日 時間16:05）
靚媽精明眼｜日本中古名牌店BRAND OFF銅鑼灣店開幕　Hermès/CHANEL/LV震撼優惠$8,888
靚媽精明眼｜日本中古名牌店BRAND OFF銅鑼灣店開幕　Hermès/CHANEL/LV震撼優惠$8,888
HPV病毒｜港男手指尾起繭　多手搣開赫見流血胞狀物　疑旅行1習慣恐已染HPV【附9招預防】
HPV病毒｜港男手指尾起繭　多手搣開赫見流血胞狀物　疑旅行1習慣恐已染HPV【附9招預防】
身高困擾｜16歲兒遺傳不到父母身高僅156cm極自卑　致不愛交流抑鬱傾向 醫生揭致矮關鍵因素
身高困擾｜16歲兒遺傳不到父母身高僅156cm極自卑　致不愛交流抑鬱傾向 醫生揭致矮關鍵因素
中年好聲音丨龍婷被爆戀大22年演唱會製作人 　二人在車廂內激吻愛得旁若無人
中年好聲音丨龍婷被爆戀大22年演唱會製作人 　二人在車廂內激吻愛得旁若無人