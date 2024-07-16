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鐵質吸收︱本港17.5%育齡婦女缺乏鐵質可致缺鐵性貧血　衛生署列4大貼士促進鐵質吸收

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 43 分鐘前

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本港17.5%育齡婦女缺乏鐵質可致缺鐵性貧血，增早產及嬰兒死亡風險！衛生署列4大貼士促進鐵質吸收。

【鐵質/缺鐵/缺鐵性貧血/衛生署/含鐵食物】本港育齡婦女需重視缺鐵問題！衞生署今日（7月16日）發表鐵質水平主題性報告（2020-22年度人口健康調查），涵蓋本港人口的鐵質狀況。調查發現，15至49歲的育齡婦女鐵質缺乏的情況，較男性及50至84歲更年期後的女士普遍。衛生署提醒，育齡婦女應特別注意並進食鐵質豐富的食物，以確保攝取充足鐵質。

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2020-22年度人口健康調查於2020年11月至2022年2月期間，以住戶問卷調查和身體檢查形式進行。調查按照世界衞生組織建議，使用血清鐵蛋白作指標，以評估本地人口的缺鐵普遍率。而世衞對缺鐵的定義為：青少年或成年人血清鐵蛋白數值低於15微克／升，成年女性和男性的貧血定義則為血紅蛋白水平分別低於12及13克／分升；缺鐵性貧血定義為同時患有缺鐵和貧血的人士。

調查結果顯示，本地人口（包括育齡婦女）的缺鐵普遍率在5.0至19.9%之間，即本港15至84歲人士缺鐵普遍率約為5.7%、育齡婦女（15至49歲）則高達17.5%。根據世衞關於使用血清鐵蛋白濃度以評估鐵狀況的指引，屬於「輕度公共衞生問題」範圍。

男性及更年期後的女士的普遍率則為0.7%及2.7%。另外，男性和女性的缺鐵性貧血普遍率也存在顯著差異，分別為0.3%及6.4%。育齡婦女（10.6%）的缺鐵性貧血普遍率則高於停經後婦女（2.1%）。

調查反映，本港育齡婦女有較高的缺鐵和缺鐵性貧血普遍率的情況，與其他高收入國家的相關研究結果亦相若，相信與育齡婦女定期過多經血流失有關。

缺鐵性貧血增早產及嬰兒死亡風險 4大貼士促進鐵質吸收

衞生署發言人表示，鐵質對於人體的氧氣運輸和細胞功能至為重要。鐵攝取不足或鐵流失過多，例如女性在月經期間，均可能會導致缺鐵。持續缺鐵會導致缺鐵性貧血，可能引致疲倦和乏力，以及影響兒童認知功能。缺鐵性貧血在妊娠早期會增加早產、低出生體重和嬰兒死亡的風險。　　 

衞生署與各專業部門成立了預防鐵質缺乏工作小組，認為要維持健康均衡飲食、進食鐵質豐富的食物，便可攝取足夠鐵質。育齡婦女因為月經而流失鐵質，故此對鐵質的每日需求量亦會較高。她們應特別注意飲食，以確保攝取充足鐵質。

衞生署與專家提出以下4點聯合建議：

1. 選吃鐵質豐富的食物

  • 進食適量的肉類、魚和海產。動物性的高鐵質食物含有容易被人體吸收的「血紅素鐵質」。
  • 多進食深綠色蔬菜和豆類。植物性的高鐵質食物所含的「非血紅素鐵質」，較難被人體吸收，而飲食中的一些食物和飲料亦會影響「非血紅素鐵質」的吸收。
  • 添加了鐵質的穀物產品也是豐富的鐵質來源。

2. 進食足夠的水果和蔬菜

  • 進食含豐富維生素C的蔬果可促進植物性鐵質的吸收。 

3. 進餐時減少飲用茶或咖啡

  • 由於茶及咖啡會減少鐵質吸收，所以飯後一至兩小時內宜盡量避免飲用茶或咖啡。
  • 白開水或加有檸檬的水較合適隨餐飲用。 

4. 針對缺鐵的高危人士的額外措施

  • 缺鐵的高危人士（包括月經量多的育齡婦女、孕婦、有飲食限制的人士、患有腸胃道疾病及／或曾接受腸胃道手術的人士，以及恆常捐血的人士等），可按個別健康狀況諮詢醫護人員的建議，評估服用鐵質補充劑的需要，惟應注意含有過量鐵質的補充劑或對身體有害。

同場加映：9大缺鐵性貧血症狀

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同場加映：12款高鐵質含量食物

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