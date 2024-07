香港小姐丨黃嘉雯《濠玩夏水禮》製造「黃金畫面」　穿超高衩婚紗再派福利【多圖】

▲ 黃嘉雯又再派福利。

前港姐冠軍黃嘉雯(Carmaney)早前被爆與富二代Jordan拍拖,二人愛得甜蜜,不時同遊,又互相出席對方朋友的活動,據悉甚至已見雙方家長。

雖然已有富貴男友,不過黃嘉雯仍然十分大方,不時在個人社交平台騷天賦本錢外,演出時也十分搏命,比如在前年劇集《下流上車族》內泳裝上陣騷驕人身段,近日在綜藝節目《濠玩夏水禮2024》內,與鄧伊婷鬥快游水,更把豐富上圍盡展,製造令一眾宅男叫好的「黃金畫面」。

濠玩夏水禮2024丨關嘉敏鄧伊婷化身美人魚 黃嘉雯梁敏巧滑浪打排球騷平衡力

黃嘉雯大騷美腿

今日(7月16日),黃嘉雯又再在個人社交平台派福利,今輯相有彩色照也有黑白照,以戶外搭上黑布為背景,黃嘉雯身穿露肩超高衩婚紗,騷出修長美腿外,而且高衩程度接近去到「三角地帶」十分大膽。

不少網民大讚黃嘉雯的照片讚:「女神大人」、「白滑靚長腿」、「長腿真是好美」、「高貴大方,靚到核爆」、「新娘carmaney 好靚」、「天鵝頸大特寫都嚟」等。

圈中靚女紛紛讚好

至於圈中人周屬女神級的李芷晴、黃紫恩、陳懿德、陳楨怡、王嘉慧、關楓馨也紛紛畀like。

另一位同樣平時喜歡影相的港姐冠軍陳凱琳(Grace)更留言稱讚拍攝團隊專業,黃嘉雯回覆:「yessss the pictures always surprised me 😍👏」。不過今次影婚紗相,不知是否暗示好事近?

