香港小姐丨黃嘉雯《濠玩夏水禮》製造「黃金畫面」　穿超高衩婚紗再派福利【多圖】

▲ 黃嘉雯又再派福利。

前港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）早前被爆與富二代Jordan拍拖，二人愛得甜蜜，不時同遊，又互相出席對方朋友的活動，據悉甚至已見雙方家長。

雖然已有富貴男友，不過黃嘉雯仍然十分大方，不時在個人社交平台騷天賦本錢外，演出時也十分搏命，比如在前年劇集《下流上車族》內泳裝上陣騷驕人身段，近日在綜藝節目《濠玩夏水禮2024》內，與鄧伊婷鬥快游水，更把豐富上圍盡展，製造令一眾宅男叫好的「黃金畫面」。

濠玩夏水禮2024丨關嘉敏鄧伊婷化身美人魚 黃嘉雯梁敏巧滑浪打排球騷平衡力

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黃嘉雯大騷美腿

今日（7月16日），黃嘉雯又再在個人社交平台派福利，今輯相有彩色照也有黑白照，以戶外搭上黑布為背景，黃嘉雯身穿露肩超高衩婚紗，騷出修長美腿外，而且高衩程度接近去到「三角地帶」十分大膽。

不少網民大讚黃嘉雯的照片讚：「女神大人」、「白滑靚長腿」、「長腿真是好美」、「高貴大方，靚到核爆」、「新娘carmaney 好靚」、「天鵝頸大特寫都嚟」等。

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圈中靚女紛紛讚好

至於圈中人周屬女神級的李芷晴、黃紫恩、陳懿德、陳楨怡、王嘉慧、關楓馨也紛紛畀like。

另一位同樣平時喜歡影相的港姐冠軍陳凱琳（Grace）更留言稱讚拍攝團隊專業，黃嘉雯回覆：「yessss the pictures always surprised me 😍👏」。不過今次影婚紗相，不知是否暗示好事近？

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