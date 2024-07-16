  • 30°C
香港時間 : 2024716日 (二) 21:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港小姐丨黃嘉雯《濠玩夏水禮》製造「黃金畫面」　穿超高衩婚紗再派福利【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 39 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

黃嘉雯又再派福利。

前港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）早前被爆與富二代Jordan拍拖，二人愛得甜蜜，不時同遊，又互相出席對方朋友的活動，據悉甚至已見雙方家長。

雖然已有富貴男友，不過黃嘉雯仍然十分大方，不時在個人社交平台騷天賦本錢外，演出時也十分搏命，比如在前年劇集《下流上車族》內泳裝上陣騷驕人身段，近日在綜藝節目《濠玩夏水禮2024》內，與鄧伊婷鬥快游水，更把豐富上圍盡展，製造令一眾宅男叫好的「黃金畫面」。

濠玩夏水禮2024丨關嘉敏鄧伊婷化身美人魚　黃嘉雯梁敏巧滑浪打排球騷平衡力

點擊圖片放大
+30
+29

黃嘉雯大騷美腿

今日（7月16日），黃嘉雯又再在個人社交平台派福利，今輯相有彩色照也有黑白照，以戶外搭上黑布為背景，黃嘉雯身穿露肩超高衩婚紗，騷出修長美腿外，而且高衩程度接近去到「三角地帶」十分大膽。

不少網民大讚黃嘉雯的照片讚：「女神大人」、「白滑靚長腿」、「長腿真是好美」、「高貴大方，靚到核爆」、「新娘carmaney 好靚」、「天鵝頸大特寫都嚟」等。

最新影片推介：何雁詩轉訪

TOPick柴犬追星
天使綜合症｜何雁詩感患罕見病兒子有使命　Stephanie坦言：希望同佢差唔多時間走

圈中靚女紛紛讚好

至於圈中人周屬女神級的李芷晴、黃紫恩、陳懿德、陳楨怡、王嘉慧、關楓馨也紛紛畀like。

另一位同樣平時喜歡影相的港姐冠軍陳凱琳（Grace）更留言稱讚拍攝團隊專業，黃嘉雯回覆：「yessss the pictures always surprised me 😍👏」。不過今次影婚紗相，不知是否暗示好事近？

點擊圖片放大
+19
+18

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【香港小姐】黃嘉雯捉緊夏天尾巴派福利　Carmaney泳裝上陣晒完美Body【多圖】
18:39 2023/10/12
【香港小姐】黃嘉雯捉緊夏天尾巴派福利　Carmaney泳裝上陣晒完美Body【多圖】
宅男女神丨戴祖儀玩空中瑜伽做高難度動作　為新劇積極操肌塑身【多圖】
20:15 2024/07/11
宅男女神丨戴祖儀玩空中瑜伽做高難度動作　為新劇積極操肌塑身【多圖】
宅男女神丨陳婉衡3個月激減10kg　修出朱古力腹肌瘦身不瘦胸【多圖】
19:04 2024/07/14
宅男女神丨陳婉衡3個月激減10kg　修出朱古力腹肌瘦身不瘦胸【多圖】
宅男女神｜阿旦鄧洢玲隨公司遊峇里騷身材　同行老闆阿Bob𥄫到實【多圖】
19:38 2024/06/22
宅男女神｜阿旦鄧洢玲隨公司遊峇里騷身材　同行老闆阿Bob𥄫到實【多圖】
關注關注組丨黃嘉雯與愛犬散步做運動　Carmaney人美心善「步數」做善款【多圖】
17:17 2024/03/12
關注關注組丨黃嘉雯與愛犬散步做運動　Carmaney人美心善「步數」做善款【多圖】

你可能感興趣

【香港小姐】黃嘉雯捉緊夏天尾巴派福利　Carmaney泳裝上陣晒完美Body【多圖】
18:39 2023/10/12
【香港小姐】黃嘉雯捉緊夏天尾巴派福利　Carmaney泳裝上陣晒完美Body【多圖】
宅男女神丨戴祖儀玩空中瑜伽做高難度動作　為新劇積極操肌塑身【多圖】
20:15 2024/07/11
宅男女神丨戴祖儀玩空中瑜伽做高難度動作　為新劇積極操肌塑身【多圖】
宅男女神丨陳婉衡3個月激減10kg　修出朱古力腹肌瘦身不瘦胸【多圖】
19:04 2024/07/14
宅男女神丨陳婉衡3個月激減10kg　修出朱古力腹肌瘦身不瘦胸【多圖】
黃嘉雯 演員 娛樂人物職業 香港小姐 陳凱琳 網絡熱話

最高瀏覽

急症室最長等候時間（07月16日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月16日 時間16:05）
靚媽精明眼｜日本中古名牌店BRAND OFF銅鑼灣店開幕　Hermès/CHANEL/LV震撼優惠$8,888
靚媽精明眼｜日本中古名牌店BRAND OFF銅鑼灣店開幕　Hermès/CHANEL/LV震撼優惠$8,888
HPV病毒｜港男手指尾起繭　多手搣開赫見流血胞狀物　疑旅行1習慣恐已染HPV【附9招預防】
HPV病毒｜港男手指尾起繭　多手搣開赫見流血胞狀物　疑旅行1習慣恐已染HPV【附9招預防】
身高困擾｜16歲兒遺傳不到父母身高僅156cm極自卑　致不愛交流抑鬱傾向 醫生揭致矮關鍵因素
身高困擾｜16歲兒遺傳不到父母身高僅156cm極自卑　致不愛交流抑鬱傾向 醫生揭致矮關鍵因素
中年好聲音丨龍婷被爆戀大22年演唱會製作人 　二人在車廂內激吻愛得旁若無人
中年好聲音丨龍婷被爆戀大22年演唱會製作人 　二人在車廂內激吻愛得旁若無人