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DSE｜美心快餐DSE放榜日限定優惠 賞應屆DSE考生免費飲品打氣

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 52 分鐘前

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熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

美心快餐DSE放榜日限定優惠 ，賞應屆DSE考生免費飲品打氣

2024年7月17日是DSE放榜日，各界都為DSE考生打氣，美心集團旗下快餐品牌包括美心 MX 及美心 Food2將於7月17日推出 DSE 考生放榜優惠，為各位應屆考生送上祝福。應屆DSE考生只要於放榜日（7月17日）於美心MX及美心Food²分店，出示准考證或成績單，即可免費換領任何冷飲、熱飲或特飲一杯！

提提大家，7月17日放榜日優惠適用於全線美心 MX（西九高鐵站 MX、落馬洲站 MX 及機場中場 MX 分店除外）及美心 Food²分店（德福及紅磡站分店除外）。

童學園
歌唱老師｜曾比特中一受合唱團啟蒙踏上音樂路　成名後堅持教唱歌回饋新一代

2024 全年學生優惠

另外由即日起，凡穿著校服的學生及大專生、大學生、持續進修學生，或持有有效學生證之學生（包括兼讀制、夜校或補習學校），每日都可於全線美心 MX（西九高鐵站 MX、落馬洲站MX 及機場中場 MX 分店除外）及美心 Food²分店（德福及紅磡站分店除外）享以下優惠：

優惠一：惠顧任何午晚市套餐配飲品，即享免費升級大杯裝「檸檬百事系列汽水」（22oz）；數量有限，換完即止。

優惠二：惠顧任何午晚市「鮮茄焗豬扒飯或意粉配茶或咖啡」套餐（原價港幣$55 起），即減港幣$10（優惠期至 2024 年 12 月 31 日）；或全日購買正價單點或套餐食品，即享 9 折優惠（優惠期至 2024 年 12 月 31 日）。

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