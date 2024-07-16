DSE｜美心快餐DSE放榜日限定優惠 賞應屆DSE考生免費飲品打氣

▲ 美心快餐DSE放榜日限定優惠 ，賞應屆DSE考生免費飲品打氣

2024年7月17日是DSE放榜日，各界都為DSE考生打氣，美心集團旗下快餐品牌包括美心 MX 及美心 Food2將於7月17日推出 DSE 考生放榜優惠，為各位應屆考生送上祝福。應屆DSE考生只要於放榜日（7月17日）於美心MX及美心Food²分店，出示准考證或成績單，即可免費換領任何冷飲、熱飲或特飲一杯！

提提大家，7月17日放榜日優惠適用於全線美心 MX（西九高鐵站 MX、落馬洲站 MX 及機場中場 MX 分店除外）及美心 Food²分店（德福及紅磡站分店除外）。

2024 全年學生優惠

另外由即日起，凡穿著校服的學生及大專生、大學生、持續進修學生，或持有有效學生證之學生（包括兼讀制、夜校或補習學校），每日都可於全線美心 MX（西九高鐵站 MX、落馬洲站MX 及機場中場 MX 分店除外）及美心 Food²分店（德福及紅磡站分店除外）享以下優惠：



優惠一：惠顧任何午晚市套餐配飲品，即享免費升級大杯裝「檸檬百事系列汽水」（22oz）；數量有限，換完即止。



優惠二：惠顧任何午晚市「鮮茄焗豬扒飯或意粉配茶或咖啡」套餐（原價港幣$55 起），即減港幣$10（優惠期至 2024 年 12 月 31 日）；或全日購買正價單點或套餐食品，即享 9 折優惠（優惠期至 2024 年 12 月 31 日）。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】