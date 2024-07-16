搶人才｜「高才通」年尾到期　何啟明︰計劃反應正面、沒理由終止

▲ 勞福局副局長何啟明。（立法會影片截圖）

政府積極「搶人才」，勞工及福利局指，截至上月底，各項輸入人才計劃共收到逾32萬宗申請，近20萬宗獲批，超過13萬人循人才計劃抵港。勞福局副局長何啟明表示，「高才通」計劃反應正面，沒理由終止，當局亦會思考如何改善優化計劃。

高才通計劃2022年推出，同年12月28日起接受申請，為期兩年，今日立法會有關小組委員會上，選委界簡慧敏指，計劃將在今年年尾屆滿，關注計劃會否繼續實施；議員譚岳衡則關注未來會否收緊條件或調高審批門檻；同屬選委界鄧飛引述局方數據指，只有54%經「高才通」到港人才在港成功就業，關注其餘人才就業情況。

何啟明指，待申請人續簽時，就有更準確數字評估高才工作狀態，屆時也會評估能提供什麼配套。何指，高才通計劃容許申請人有空間和時間，在來港2年內找工作，除非申請人續簽時仍未能找工作，否則會繼續留彈性的時間給他們找工作。他又指，現時來港人才年齡主要介乎30至40歲，有助降低本港老齡化速度，而在各類申請，內地與海外大學的比例約6比4，海外申請人主要來自美國、澳洲及英國等。

來港高才感落差 何：或有過高期望

選委會陳紹雄發言時指，有部分人才來港後發現與期望有很大落差，認為政府有責任做更多宣傳，「在內地小紅書，有人說取證後，不單止高才通，好像被人坑了，與他們預期有很大落差，這是對香港非常負面信息，很大程度是他們誤解了計劃，誤解還誤解，我們有責任要做多些。」

何啟明強調，各項人才計劃的條件已寫得很清楚，認為可能是申請人自己有過高期望，例如誤解可以申請公屋，但當局不能因此滿足他們期望，「融入是雙向配對，雙向奔赴的過程，香港經濟需要他們來改變或投入，但他能否融入香港這地方，還是有更好的地方更適合他，這就是篩選過程。」

優才計劃獲批數目不足兩成

根據局方提交給立法會的文件，截至上月底，各項人才入境計劃中，最多申請數目為「優秀人才入境計劃」，有逾11萬宗，但獲批數目只得不足兩成，約1.8萬宗。「高才通」為第二多申請數目的計劃，接近9萬宗，獲批數目接近八成，有約7萬宗。

在經各項人才入境計劃抵港的人才及受養人數目，2023年共有91,631名到港人才，到港受養人數目則為77,950人；今年首半年，到港人才和受養人均逾4萬人。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】