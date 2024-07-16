  • 30°C
香港時間 : 2024716日 (二) 19:54
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

搶人才｜「高才通」年尾到期　何啟明︰計劃反應正面、沒理由終止

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 51 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

勞福局副局長何啟明。（立法會影片截圖）

政府積極「搶人才」，勞工及福利局指，截至上月底，各項輸入人才計劃共收到逾32萬宗申請，近20萬宗獲批，超過13萬人循人才計劃抵港。勞福局副局長何啟明表示，「高才通」計劃反應正面，沒理由終止，當局亦會思考如何改善優化計劃。

高才通計劃2022年推出，同年12月28日起接受申請，為期兩年，今日立法會有關小組委員會上，選委界簡慧敏指，計劃將在今年年尾屆滿，關注計劃會否繼續實施；議員譚岳衡則關注未來會否收緊條件或調高審批門檻；同屬選委界鄧飛引述局方數據指，只有54%經「高才通」到港人才在港成功就業，關注其餘人才就業情況。

何啟明指，待申請人續簽時，就有更準確數字評估高才工作狀態，屆時也會評估能提供什麼配套。何指，高才通計劃容許申請人有空間和時間，在來港2年內找工作，除非申請人續簽時仍未能找工作，否則會繼續留彈性的時間給他們找工作。他又指，現時來港人才年齡主要介乎30至40歲，有助降低本港老齡化速度，而在各類申請，內地與海外大學的比例約6比4，海外申請人主要來自美國、澳洲及英國等。

來港高才感落差  何：或有過高期望

選委會陳紹雄發言時指，有部分人才來港後發現與期望有很大落差，認為政府有責任做更多宣傳，「在內地小紅書，有人說取證後，不單止高才通，好像被人坑了，與他們預期有很大落差，這是對香港非常負面信息，很大程度是他們誤解了計劃，誤解還誤解，我們有責任要做多些。」

何啟明強調，各項人才計劃的條件已寫得很清楚，認為可能是申請人自己有過高期望，例如誤解可以申請公屋，但當局不能因此滿足他們期望，「融入是雙向配對，雙向奔赴的過程，香港經濟需要他們來改變或投入，但他能否融入香港這地方，還是有更好的地方更適合他，這就是篩選過程。」

優才計劃獲批數目不足兩成

根據局方提交給立法會的文件，截至上月底，各項人才入境計劃中，最多申請數目為「優秀人才入境計劃」，有逾11萬宗，但獲批數目只得不足兩成，約1.8萬宗。「高才通」為第二多申請數目的計劃，接近9萬宗，獲批數目接近八成，有約7萬宗。

在經各項人才入境計劃抵港的人才及受養人數目，2023年共有91,631名到港人才，到港受養人數目則為77,950人；今年首半年，到港人才和受養人均逾4萬人。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

搶人才｜何啟明︰高才通至今6.8萬宗獲批　近2400人畢業於復旦大學
19:57 2024/06/13
搶人才｜何啟明︰高才通至今6.8萬宗獲批　近2400人畢業於復旦大學
搶人才｜孫玉菡：四分一人才持外國護照　反映措施具吸引力
15:53 2024/06/24
搶人才｜孫玉菡：四分一人才持外國護照　反映措施具吸引力
搶人才｜香港學校教育展7月5日於亞博館開幕　超200間學校參展設現場筆試即時錄取
18:41 2024/07/02
搶人才｜香港學校教育展7月5日於亞博館開幕　超200間學校參展設現場筆試即時錄取
搶人才｜建造業仍缺1.5萬人　建造業議會：輸入外勞不影響本地工人就業
20:30 2024/07/09
搶人才｜建造業仍缺1.5萬人　建造業議會：輸入外勞不影響本地工人就業

你可能感興趣

搶人才｜何啟明︰高才通至今6.8萬宗獲批　近2400人畢業於復旦大學
19:57 2024/06/13
搶人才｜何啟明︰高才通至今6.8萬宗獲批　近2400人畢業於復旦大學
搶人才｜孫玉菡：四分一人才持外國護照　反映措施具吸引力
15:53 2024/06/24
搶人才｜孫玉菡：四分一人才持外國護照　反映措施具吸引力
搶人才｜香港學校教育展7月5日於亞博館開幕　超200間學校參展設現場筆試即時錄取
18:41 2024/07/02
搶人才｜香港學校教育展7月5日於亞博館開幕　超200間學校參展設現場筆試即時錄取
高才通 陳紹雄 何啟明 勞工及福利局 香港 立法會 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（07月16日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月16日 時間16:05）
靚媽精明眼｜日本中古名牌店BRAND OFF銅鑼灣店開幕　Hermès/CHANEL/LV震撼優惠$8,888
靚媽精明眼｜日本中古名牌店BRAND OFF銅鑼灣店開幕　Hermès/CHANEL/LV震撼優惠$8,888
HPV病毒｜港男手指尾起繭　多手搣開赫見流血胞狀物　疑旅行1習慣恐已染HPV【附9招預防】
HPV病毒｜港男手指尾起繭　多手搣開赫見流血胞狀物　疑旅行1習慣恐已染HPV【附9招預防】
身高困擾｜16歲兒遺傳不到父母身高僅156cm極自卑　致不愛交流抑鬱傾向 醫生揭致矮關鍵因素
身高困擾｜16歲兒遺傳不到父母身高僅156cm極自卑　致不愛交流抑鬱傾向 醫生揭致矮關鍵因素
中年好聲音丨龍婷被爆戀大22年演唱會製作人 　二人在車廂內激吻愛得旁若無人
中年好聲音丨龍婷被爆戀大22年演唱會製作人 　二人在車廂內激吻愛得旁若無人