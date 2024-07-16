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DSE｜美心+麥當勞+711便利店 2024年DSE考生尊享優惠懶人包

休閒消費

發布時間： 37 分鐘前

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美心+麥當勞+711便利店 2024年DSE考生尊享優惠懶人包

中學文憑試（DSE）周三（17日）放榜，為支持一眾應屆考生，不少食肆都推出優惠為應届DSE學生打氣。TOPick搜羅了部分連鎖食肆針對DSE考生的優惠，為各位DSE考生打氣。

童學園
歌唱老師｜曾比特中一受合唱團啟蒙踏上音樂路　成名後堅持教唱歌回饋新一代

DSE｜美心送免費飲品

美心集團旗下快餐品牌包括美心 MX 及美心 Food2將於7月17日推出 DSE 考生放榜優惠，為各位應屆考生送上祝福。應屆DSE考生只要於放榜日（7月17日）於美心MX及美心Food²分店，出示准考證或成績單，即可免費換領任何冷飲、熱飲或特飲一杯！

提提大家，7月17日放榜日優惠適用於全線美心 MX（西九高鐵站 MX、落馬洲站 MX 及機場中場 MX 分店除外）及美心 Food²分店（德福及紅磡站分店除外）。

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DSE｜麥當勞推1元震撼美食優惠

麥當勞App即日起至本周五，推出3款1元震撼美食優惠，包括購買任何超值套餐可用1元加配蘋果批或香蕉朱古力批、1元大雪碧及1元McCafé即磨黑咖啡，陪DSE考生一邊歎美食，一邊放鬆身心。

DSE｜7-11送免費燒賣魚蛋

應屆DSE考生於7月17日當天0時0分至下午4時59分進入「7-11 HUG」活動網站，根據指示完成活動可免費獲得7仔食檔燒賣／魚蛋免費換領券1張。7月17日放榜當天，應届DSE考生只要向店員一同出示DSE成績表，即可免費獲贈燒賣／魚蛋1份（5粒）。

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DSE 美心 麥當勞 著數優惠 Cafe

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