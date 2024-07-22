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生命鬥士｜籃球新星天生嚴重聽障棄考DSE 　克服溝通障礙球壇發亮：最想報答媽媽

育兒資訊

撰文： 陳麗薇

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【DSE/聽覺障礙/劉智勇/籃球】DSE放榜有人歡喜有人愁，無論失敗成功與否，公開試並不是人生的唯一出路！天生患有嚴重聽覺障礙的建龍飛馬甲一球員劉智勇（阿勇）克服障礙成為一名籃球員，沒有考過DSE的他從籃球中找到自身的價值，他靠讀唇與隊友溝通，從小由媽媽一手湊大，單親家庭長大的他表示打籃球不是為了奪冠，而是報答媽媽的養育之恩。

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天生嚴重聽礙需戴助聽器

阿勇天生患有嚴重聽覺障礙，在他大約1歲時，爸爸媽媽見他仍不會說話只會喊，去醫院檢查才知道患有嚴重失聰，從此要戴上助聽器生活。雖然能夠如正常學生般上學，但當遇上助聽器壞了便非常無奈，「耳機壞了 ，返學沒有耳機，惟有看著老師的唇」，因此他學識讀唇。我們的母語是廣東話，但阿勇學起廣東話也感困難，從小受聽障困擾的他聽不到別人說話，所以學語言特別緩慢，到現在都有在上言語治療。

成績不算標青的阿勇，在18、19歲時遇上改變人生的契機，在朋友的鼓勵下參加《邨JUMP！》，它為本港首個屋邨籃球聯賽及訓練計劃，因而對籃球產生興趣，加上之前玩田徑培養出爆炸力，防守比較吃香，教練覺得他身體靈活，非常適合搶籃板，所以開始走上籃球路。

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籃球有輸有贏處理情緒有進步

技術雖好，但與隊友溝通出現困難，籃球需要互相合作，他憶述有一次完全聽到不到教練跟隊友說話，加上他打波只會戴一邊耳機，會聽不到左邊的人說話，狀況非常混亂，本身寡言的他學會主動去溝通，去表達自己。才開始融入教練及球隊，建立快樂與正面的態度

我之前個人很容易崩潰，經過籃球訓練感覺上長大了，可以控制情緒，以前遇到少少挫折就放棄，但比賽有贏有輸，過程都令我有進步。

他指有一次因為助聽器壞了不想練波，教練遂說出一句話，令他記到現在

我WhatsApp佢耳機冇電唔去練波，佢話都可以照嚟，籃球已經是一種語言，我聽完好感動。

對於未來的人生目標，他坦言想打好籃球，不是為自己奪冠，而是想報答媽媽，「佢一個人湊大我同阿妹好辛苦，想帶佢去玩、去旅行。我細個佢好擔心我，知道我聽唔到，我出街都會好擔心」。阿勇是一個內向的男生，不太會表達心中的情感，在接受TOPick記者訪問時，他靦腆地隔空向媽咪說:

多謝媽咪，LOVE YOU。

阿勇在球場上很難戴上耳機，就靠讀唇來跟隊員溝通。(受訪者提供)

對於DSE放榜，阿勇鼓勵考生，

只是一個階段，雖然我冇考，我用其他方法升讀高級文憑，搏盡就OK，考到大學就KEPP住，考唔到唔緊要，用其他方法，點都要加油，DSE只是一個過程，要繼續落去人生都在繼續。

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