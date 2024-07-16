書展2024｜書展明灣仔會展開鑼　有書商擔心下雨打風影響銷情

▲ 一年一度書展明起一連7日在灣仔會展舉行。（王韻青攝）

一年一度書展明日（17日）起一連7日在灣仔會展舉行，主題為「影視文學」，加上同期舉行的「香港運動消閒博覽」及「零食世界」，共吸引來自31個國家及地區約760個展商參與；場內還有AI互動裝置供市民自製劇照等。貿發局副總裁張淑芬指，影視文學對市民和旅客均有很大吸引力，對今屆書展人流「好有信心」。但有書商就坦言擔心打風休展、市民北上等影響銷情。

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第34屆香港書展明開鑼。張淑芬稱，影視文學主題吸引；加上港鐵會展站、港珠澳大橋、深中通道及高鐵，方便大灣區旅客到場；貿發局又為活動進行很多推廣，如在深圳及廣州辦「路演（roadshow）」，對人流有信心。她又強調，部分書展講座入場名額已滿，「反而擔心有朋友登記唔切失望」；並指因應天氣不穩，將盡量安排市民在室內排隊，亦會在室外設帳篷。

至於有否設禁書清單或加派人手檢查書籍內容，貿發局補充指，作為書展主辦單位，有提醒各參展商必須遵守《參展商手冊及展覽會規則》和所有香港法例，包括《香港國安法》、《維護國家安全條例》、淫褻及不雅物品管制及知識產權法等。

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城邦：不設「夜書市」影響銷情

有份參展的城邦（香港）出版集團有限公司主打旅遊文學、生活書等。副總經理陳國華指，本周天氣較差及下雨，周六甚或有颱風襲港；加上經濟低迷；今年書展又沒有延長開放時間設「夜書市」，料銷情受影響。

但他提到，雖然內地書近年越趨精美，在人民幣匯率持續走低的情況下亦變得相對便宜，但多數為學術、文學和歷史類書籍，城邦則主要出版台灣生活書，相信仍較貼近港人喜好。至於《國安法》和《基本法》第23條立法，作為台灣出版社會否擔心書籍被針對檢查？他稱生活書基本不涉相關問題，但料社科書出版商或憂踩紅線。

商務：銷情有幾個百分點增長已經好好

商務印書館則帶來多本新書，涵蓋作者傳記、香港歷史等；又配合書展主題推出兩本影視文化書，分別為《多謝廣東歌 讓我好好過》和《日出照舊：香港電視劇與陸港關係》；重磅推薦的《文明的心光—一萬個太陽畫集》更收錄由自閉症童操刀繪畫的中華文明瑰寶。書籍一本8折，2本75折，3本7折，全套學習書更可以半價帶走。董事副總經理吳小燕同樣擔心人流受天雨、打風和市民北上外遊影響銷情，形容「有幾個百分點增長已經覺得好好。」

每年書展不乏拖篋狂掃補充練習的家長，香港教育圖書有限公司今年以初中練習為主力，1本85折，3本或以上8折，5本或以上75折。營銷總監林銀平亦擔心打風休展影響銷情。至於近年不少家庭移民、適齡學童越來越少，她坦言「補底」書籍受影響，但家長始終追求「拔尖」，故相關練習銷售尚可，「買過有口碑，再返嚟買。」

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「世界文化藝術廊」展出九龍城寨模型

另外，書展「世界文化藝術廊」，將雲集來自本港、內地、台灣、捷克等31個國家或地區的展品，例如《九龍城寨·圍城》模型、卡夫卡《變形記》、《飄零燕》人偶等；亦特設AI互動裝置「AI劇本變奏」，輸入指定關鍵字，即可改寫經典電影片段和製作劇照，包括《無間道》、《千與千尋》等；又有映像遊互動地圖展示電影取景地。

「文藝廊」則分成3大展區，展出「年度主題推介作家」李敏、杜國威、陳韻文、黃綺琳、蔣曉薇及羅卡的著作、劇本手稿等；亦聚焦「焦點導演」及「經典改編影視作品」，前者雲集王家衛、何爵天、卓亦謙、許鞍華等6位導演的精選作品，後者則展出亦舒、李碧華、金庸、倪匡及張愛玲的共10部作品之原著小說、電影精選片段等。另有AI裝置供市民拍片自製雜誌封面。

今年書展成人門票維持30元，小童10元。持1票即可進入書展、香港運動消閒博覽及零食世界3個展覽。

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記者︰梁薾心