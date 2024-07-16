國際突發︱泰國曼谷市中心酒店6人伏屍　據報均為外國人

▲ 泰國當地時間晚上7時30分左右，在拉差阿帕森（Ratchaprasong）購物區的一家酒店發現了6名死者。（Ｍatichon Online圖片）

泰國曼谷一間高級酒店有6人死亡。據泰媒報道，當地時間晚上7時30半，泰國曼谷市中心一間酒店發生槍擊案，造成6名美籍越南人死亡；但亦有傳媒報道死者可能是氰化物、即山埃中毒。而路透社今晚更新消息，指6名死者均為外國人，包括至少一名越南裔美國人，並引述一名警察官員指，現場「沒有任何槍擊跡象」。

今晚較早前報道，曼谷倫披尼（Lumphini）警察局，於當地時間晚上7時30分左右，在拉差阿帕森（Ratchaprasong）購物區的一家酒店發現了6名死者，其中5人陳屍房內，1人則在房外，現場沒有打鬥痕跡。而最初更有報道稱是一宗槍擊事件，指6名死者都是越南裔美國人。

不過路透社報道，一名不願透露姓名的警察官員駁斥了泰國媒體稍早前有關6人在槍擊案中喪生的報道， 指「沒有任何槍擊跡象」，但沒有進一步說明。

路透社今晚再更新消息，指事發現場為曼谷市中心近四面佛附近的曼谷愛侶灣君悅酒店，並引述泰國警方聲明指，約下午5時30分左右，當地警方接到酒店人員的電話，報告有人死亡，及後在該酒店發現6具外國公民的屍體。

泰國總理賽塔‧他威信今晚亦到現場視察，泰國首都警察局局長與副局長亦有到場，事件原因正在調查中。

▲ 泰國當地時間晚上7時30分左右，在拉差阿帕森（Ratchaprasong）購物區的一家酒店發現了6名死者。（Ｍatichon Online圖片）

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