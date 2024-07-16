  • 28°C
香港時間 : 2024717日 (三) 00:41
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國際突發︱泰國曼谷市中心酒店6人伏屍　據報均為外國人

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

泰國當地時間晚上7時30分左右，在拉差阿帕森（Ratchaprasong）購物區的一家酒店發現了6名死者。（Ｍatichon Online圖片）

泰國曼谷一間高級酒店有6人死亡。據泰媒報道，當地時間晚上7時30半，泰國曼谷市中心一間酒店發生槍擊案，造成6名美籍越南人死亡；但亦有傳媒報道死者可能是氰化物、即山埃中毒。而路透社今晚更新消息，指6名死者均為外國人，包括至少一名越南裔美國人，並引述一名警察官員指，現場「沒有任何槍擊跡象」。

今晚較早前報道，曼谷倫披尼（Lumphini）警察局，於當地時間晚上7時30分左右，在拉差阿帕森（Ratchaprasong）購物區的一家酒店發現了6名死者，其中5人陳屍房內，1人則在房外，現場沒有打鬥痕跡。而最初更有報道稱是一宗槍擊事件，指6名死者都是越南裔美國人。

不過路透社報道，一名不願透露姓名的警察官員駁斥了泰國媒體稍早前有關6人在槍擊案中喪生的報道， 指「沒有任何槍擊跡象」，但沒有進一步說明。

路透社今晚再更新消息，指事發現場為曼谷市中心近四面佛附近的曼谷愛侶灣君悅酒店，並引述泰國警方聲明指，約下午5時30分左右，當地警方接到酒店人員的電話，報告有人死亡，及後在該酒店發現6具外國公民的屍體。

泰國總理賽塔‧他威信今晚亦到現場視察，泰國首都警察局局長與副局長亦有到場，事件原因正在調查中。

泰國當地時間晚上7時30分左右，在拉差阿帕森（Ratchaprasong）購物區的一家酒店發現了6名死者。（Ｍatichon Online圖片）

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

47人初選案｜法庭指因不可預見情況押後聽取求情　涉何桂藍林卓廷等19人
20:06 2024/07/16
47人初選案｜法庭指因不可預見情況押後聽取求情　涉何桂藍林卓廷等19人
書展2024｜書展明灣仔會展開鑼　有書商擔心下雨打風影響銷情
19:30 2024/07/16
書展2024｜書展明灣仔會展開鑼　有書商擔心下雨打風影響銷情
六合彩︱頭獎$3,900萬六合彩結果出爐　即對號碼頭獎有無你份
21:34 2024/07/16
六合彩︱頭獎$3,900萬六合彩結果出爐　即對號碼頭獎有無你份

你可能感興趣

47人初選案｜法庭指因不可預見情況押後聽取求情　涉何桂藍林卓廷等19人
20:06 2024/07/16
47人初選案｜法庭指因不可預見情況押後聽取求情　涉何桂藍林卓廷等19人
書展2024｜書展明灣仔會展開鑼　有書商擔心下雨打風影響銷情
19:30 2024/07/16
書展2024｜書展明灣仔會展開鑼　有書商擔心下雨打風影響銷情
六合彩︱頭獎$3,900萬六合彩結果出爐　即對號碼頭獎有無你份
21:34 2024/07/16
六合彩︱頭獎$3,900萬六合彩結果出爐　即對號碼頭獎有無你份
罪案 首都 槍擊 越南 泰國 曼谷 美國 酒店

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（07月16日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月16日 時間16:05）
靚媽精明眼｜日本中古名牌店BRAND OFF銅鑼灣店開幕　Hermès/CHANEL/LV震撼優惠$8,888
靚媽精明眼｜日本中古名牌店BRAND OFF銅鑼灣店開幕　Hermès/CHANEL/LV震撼優惠$8,888
HPV病毒｜港男手指尾起繭　多手搣開赫見流血胞狀物　疑旅行1習慣恐已染HPV【附9招預防】
HPV病毒｜港男手指尾起繭　多手搣開赫見流血胞狀物　疑旅行1習慣恐已染HPV【附9招預防】
身高困擾｜16歲兒遺傳不到父母身高僅156cm極自卑　致不愛交流抑鬱傾向 醫生揭致矮關鍵因素
身高困擾｜16歲兒遺傳不到父母身高僅156cm極自卑　致不愛交流抑鬱傾向 醫生揭致矮關鍵因素
中年好聲音丨龍婷被爆戀大22年演唱會製作人 　二人在車廂內激吻愛得旁若無人
中年好聲音丨龍婷被爆戀大22年演唱會製作人 　二人在車廂內激吻愛得旁若無人