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DSE放榜｜2024年10名DSE狀元花落誰家？ 即睇DSE狀元分佈學校名單

升學教育

發布時間： 1 小時前

最後更新： 56 分鐘前

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2024年DSE共誕生10名DSE狀元。

【DSE／DSE2024/文憑試放榜/中學文憑試/7月17日放榜】中學文憑試（DSE）7月17日放榜，今屆共誕生10名DSE狀元，其中8名超級狀元。10名DSE狀元分別來自8間中學，但過往有兩間專門出產DSE狀元的中學今年斷纜。

今年共誕下10名「新制DSE狀元」，考獲6科5**，並在首年推出的公民與社會發展科考獲「達標」成績，包括8男2女，較去年4名7科5**狀元，多出6人。

其中8人、分別有7男1女同時在數學延伸部分（即M1或M2）取得5**，成為「超級狀元」。

考評局又稱，今年DSE中文科改制後，整體合格率（即取得3級或以上）錄約65%，按年升4個百分點。至於首屆設考的「公民與社會發展科」，達標率94.1%，較以往通識科平均約8成合格率高。

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