立會委員會外訪有新規　僅兩類可安排離港訪問

▲ 上海是立會委員會外訪熱門地點，圖為發展事務委員會去年與上海市水務局交流。（政府新聞處圖片）

立法會即將迎來一連三個月的「暑假」，多委員會和議員一早安排外訪，蘇浙滬是熱門。消息指，由於多個委員會「撞地點」，由「班長」廖長江、「副班長」李慧琼等組成的10人協調小組，早前就委員會外訪，制定四項非公開新規，多位議員對其中兩個限制，感到不解。

須先交計劃書給協調組過目

消息指，協調小組要求，立法會18個事務委員會離港外訪，須證明外訪行程與委員會所涉的政策事宜，有密切關聯；委員會主席正式在委員會提出外訪計劃前，須先提交外訪計劃，予協調小組過目及協調。換言之，日後事務委員會若想外訪，須先過協調小組審查一關，再按現有《內務守則》申請外訪活動。

據知，有上述兩個要求，正是因為多個委員會「撞地點」。例如，有3個事務委員會將於8、9月赴「蘇浙滬」。教育事務委員會8月12至15赴上海、蘇州；食安事務委員會8月21至24日將赴南京、揚州；交通事務委員會9月10日至13日赴長三角，考察點則未重疊，議員何君堯三個考察都有報名。

兩項「限制令」惹微言

對於新規則，大多數議員表示理解，不過，對另外兩項「限制令」，則有人感不合理。即︰1、每個事務委員會於每屆立法會會期，只可離港外訪一次；2、除了事務委員會及議會聯絡小組外，其他的小組委員會，均不能安排任何離港外訪。

有議員認為，四年任期只可外訪一次，並不足夠，「一年一次還差不多，如果事務委員會用不完，也可考慮把名額，讓給轄下的小組委員會。」

協調組中人則解釋，提出該限制時，有計過數，因立法會有18個事務委員會，每年至少有4個外訪團，加上普遍議員都加入三、四個事務委員會，認為數額可滿足議員需求。

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