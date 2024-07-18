搶人才｜周文港倡放寬高才學歷要求 允合資格大學研究生申請
撰文： 林曉君
發布時間： 21 分鐘前
最後更新： 20 分鐘前
港府正就《施政報告》進行諮詢，多位議員就人才計劃、投資移民計劃等提出建議，其中，立法會議員周文港建議研究生學歷納入至「高端人才通行證」申請資格。
周文港認為，可參考英國「高潛力人才簽證」（High Potential Individual Visa）、日本「J-Skip」簽證， 以及新加坡「海外網絡和專業簽證」（Overseas Networks & Expertise Pass）的做法，考慮放寬「高才通」申請人的學歷要求，進一步容許持有合資格大學碩士或以上學位的畢業生通過B 類和C類申請來港，助力香港發展新興產業。
周文港又認為，推動香港發展成為專上教育樞紐，會為香港帶來源源不絕的「人氣」、「財氣」，使人力、物業、產業市場更興旺。建議放寬自資院校非本地學生收生限制，完善應用型職業專才培養體系。
陳振英倡為往返港深專才開通「快速通關通道」
金融界議員陳振英建議與深圳政府商討，為公需往返兩地的專才和商務人員開通「快速通關通道」，提升人才來港工作和發展的意願。
另外，立法會議員李浩然則建議放寬「新資本投資者入境計劃」條件，將住宅物業投資納入投資範圍，促進交投及吸引資本流入。
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