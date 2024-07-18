  • 27°C
香港時間 : 2024718日 (四) 19:14
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

施政報告｜多議員盼加大力度支持股市　再促下調股票印花稅

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

李家超見立法會「G19」聽取意見。（謝偉銓Facebook圖片）

《施政報告》正進行公眾諮詢，特首李家超近日先後與不同政團會面聽取建議，多議員盼政府加大力度支持香港股票市場。

新民黨昨日見特首時則指出，考慮到港股過去一年表現反覆，在吸引資金方面未如理想，建議研究進一步下調股票印花稅的空間，甚至按市況暫緩徵收，減低高頻交易成本，相信有助刺激股票市場交投。

譚岳衡倡出台優惠政策吸引優質企業赴港上市

選委界議員譚岳衡昨日見特首時亦促政府加大力度支持香港股票市場，包括檢討可否進一步下調股票交易印花稅，出台優惠措施吸引優質稀缺公司赴港上市，例如建立快速審批通道和上市費用補貼。又認為可發揮政府資金和國有企業在港資金的關鍵提升作用，探索在同等風險原則下香港外匯基金適當增持港股。

金融服務界議員李惟宏同促政府從多方面支持港股、期貨及貴金屬市場發展，鼓勵外匯基金及教育、慈善機構投資本地金融市場。

另外，金融界議員陳振英建議，優化「跨境理財通」，指內地與香港兩地銀行間的理財產品大同小異，基本原理一致，建議兩地銷售人員可相互為客戶推介對方產品，讓理財產品銷售更便利。

邱達根倡成立母基金以激活私人投資

招商引資方面，科技創新界議員邱達根建議成立母基金以激活私人投資，填補科創資金鏈缺口，具體做法是，政府撥出 30 億元，並邀請私營機構注資20億元，成立共合50億元的「天使母基金」，未來集中投資科技領域及早輪投資階段的配對基金，帶動更多科創資金的同時，亦可以吸引更多風險投資基金來港發展，進一步壯大本地科創生態圈的資金鏈。

邱續指，除了填補科創資金缺口外，他認為，引進具潛力的成長期科技企業同樣重要。就香港聚焦發展的幾個前沿科技領域，包括區塊鏈、人工智能、生命健康科技等，政府應該策略性引入該等前沿科技的龍頭企業，並以「度身訂造」方式，在資金、稅務、土地等方面提供政策和措施上的支援，把握科創成長周期，帶動相關前沿科技，以至整個科創生態圈有突破性的發展。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

施政報告｜民建聯再促爭取擴「一簽多行」至大灣區內地九市　倡撤烈酒稅
15:16 2024/07/17
施政報告｜民建聯再促爭取擴「一簽多行」至大灣區內地九市　倡撤烈酒稅
施政報告｜蘇長荣引述李家超籲生多些小朋友　九龍社團聯會倡增設兒童醫療券
17:42 2024/07/17
施政報告｜蘇長荣引述李家超籲生多些小朋友　九龍社團聯會倡增設兒童醫療券
施政報告｜陳健波促政府支持籌建第三間醫學院　李浩然倡發展茅台等中式烈酒貿易
今日 15:51
施政報告｜陳健波促政府支持籌建第三間醫學院　李浩然倡發展茅台等中式烈酒貿易
施政報告｜林順潮倡有條件重啟「雙非」　促加大力度搶人才
今日 15:55
施政報告｜林順潮倡有條件重啟「雙非」　促加大力度搶人才
施政報告｜謝偉銓促改革公務員薪酬調整機制　倡研低息按揭及首期貸款助置業
今日 16:35
施政報告｜謝偉銓促改革公務員薪酬調整機制　倡研低息按揭及首期貸款助置業

你可能感興趣

施政報告｜民建聯再促爭取擴「一簽多行」至大灣區內地九市　倡撤烈酒稅
15:16 2024/07/17
施政報告｜民建聯再促爭取擴「一簽多行」至大灣區內地九市　倡撤烈酒稅
施政報告｜蘇長荣引述李家超籲生多些小朋友　九龍社團聯會倡增設兒童醫療券
17:42 2024/07/17
施政報告｜蘇長荣引述李家超籲生多些小朋友　九龍社團聯會倡增設兒童醫療券
施政報告｜陳健波促政府支持籌建第三間醫學院　李浩然倡發展茅台等中式烈酒貿易
今日 15:51
施政報告｜陳健波促政府支持籌建第三間醫學院　李浩然倡發展茅台等中式烈酒貿易
區塊鏈 邱達根 新民黨 人工智能 印花稅 陳振英 金融 施政報告 李家超 銀行

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

東張西望何伯丨「新何太」考慮離婚改嫁去美國　何伯怕「戴帽」哭泣：睇住老婆同人上床
東張西望何伯丨「新何太」考慮離婚改嫁去美國　何伯怕「戴帽」哭泣：睇住老婆同人上床
DSE放榜｜詹天文DSE成績比預期好開心爆喊　鍾柔美向粉絲承諾：努力做到100分
DSE放榜｜詹天文DSE成績比預期好開心爆喊　鍾柔美向粉絲承諾：努力做到100分
腎衰竭｜女子吃保健品釀腎衰竭4期提早15年惡化　醫生揭忽略1件事惹禍
腎衰竭｜女子吃保健品釀腎衰竭4期提早15年惡化　醫生揭忽略1件事惹禍
DSE放榜｜「逃學刺蝟」轉校重拾自信考好成績 屯裘女生望入教大做好老師
DSE放榜｜「逃學刺蝟」轉校重拾自信考好成績 屯裘女生望入教大做好老師
急症室最長等候時間（07月18日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月18日 時間12:05）