施政報告｜多議員盼加大力度支持股市　再促下調股票印花稅

▲ 李家超見立法會「G19」聽取意見。（謝偉銓Facebook圖片）

《施政報告》正進行公眾諮詢，特首李家超近日先後與不同政團會面聽取建議，多議員盼政府加大力度支持香港股票市場。

新民黨昨日見特首時則指出，考慮到港股過去一年表現反覆，在吸引資金方面未如理想，建議研究進一步下調股票印花稅的空間，甚至按市況暫緩徵收，減低高頻交易成本，相信有助刺激股票市場交投。

譚岳衡倡出台優惠政策吸引優質企業赴港上市

選委界議員譚岳衡昨日見特首時亦促政府加大力度支持香港股票市場，包括檢討可否進一步下調股票交易印花稅，出台優惠措施吸引優質稀缺公司赴港上市，例如建立快速審批通道和上市費用補貼。又認為可發揮政府資金和國有企業在港資金的關鍵提升作用，探索在同等風險原則下香港外匯基金適當增持港股。

金融服務界議員李惟宏同促政府從多方面支持港股、期貨及貴金屬市場發展，鼓勵外匯基金及教育、慈善機構投資本地金融市場。

另外，金融界議員陳振英建議，優化「跨境理財通」，指內地與香港兩地銀行間的理財產品大同小異，基本原理一致，建議兩地銷售人員可相互為客戶推介對方產品，讓理財產品銷售更便利。

邱達根倡成立母基金以激活私人投資

招商引資方面，科技創新界議員邱達根建議成立母基金以激活私人投資，填補科創資金鏈缺口，具體做法是，政府撥出 30 億元，並邀請私營機構注資20億元，成立共合50億元的「天使母基金」，未來集中投資科技領域及早輪投資階段的配對基金，帶動更多科創資金的同時，亦可以吸引更多風險投資基金來港發展，進一步壯大本地科創生態圈的資金鏈。

邱續指，除了填補科創資金缺口外，他認為，引進具潛力的成長期科技企業同樣重要。就香港聚焦發展的幾個前沿科技領域，包括區塊鏈、人工智能、生命健康科技等，政府應該策略性引入該等前沿科技的龍頭企業，並以「度身訂造」方式，在資金、稅務、土地等方面提供政策和措施上的支援，把握科創成長周期，帶動相關前沿科技，以至整個科創生態圈有突破性的發展。

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