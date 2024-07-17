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播巴黎奧運與眾同樂　立法會會否延開放時間迎時差？

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 1 小時前

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立法會地下大堂的LED屏幕，將會在「合適可行」時盡量播放奧運相關賽事。(梁君彥fb圖片)

巴黎奧運開幕在即，港府今次購入了播映權，市民除了可安坐家中看電視直播，多個商場也會直播部分賽事，連立法會都「創先河」，打算播放賽事與眾同樂，讓市民多個場地為港隊打氣。但立法會向公眾開放的時間是朝九晚六，但香港時間快巴黎6小時，多項比賽在香港晚上或凌晨時間進行，立法會會否延長開放時間迎時差？

話說，立法會主席梁君彥上周宣布，為支持港隊，立法會地下大堂的LED屏幕，將會在「合適可行」時盡量播放奧運相關賽事，讓議員、秘書處職員、訪客等與市民同樂。文體旅局局長楊潤雄更呼籲市民去立法會觀賽，因可向立法會議員索取簽名及「打卡」。

行管會委員陳健波引述立法會回應話，奧運期間，立法會地下大堂的LED屏幕，將會在現時運作時段，即星期一至六早上8時30分至傍晚6時30分，於合適可行的情況下，盡量播放奧運重要賽事或精華片段。

另一行管會委員楊永杰認為，就算要直播凌晨的賽事，延長立法會的開放時間，問題都不大，相信調動保安人手便可，且正值立法會休會，相信保安人手較鬆動。

雖然立法會最遲只會播到傍晚6時半，但部分初賽在香港時間下午舉行，「香港女飛魚」何詩蓓將在香港時間7月27日下午5時，出戰女子400米自由泳分組預賽；劍擊「男神」張家朗在香港時間7月29日下午3時55分，出戰男子個人賽花劍64強，赴立法會觀賽的市民或可觀看這些初賽。

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