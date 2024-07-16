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DSE︱考評局就報到易及監考易故障完成調查報告　盼盡快優化明年DSE再用

社會

撰文： 梁凱婷

發布時間： 1 小時前

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今屆DSE試場採用「報到易」及「監考易」應用程式時出現故障。（資料圖片）

斥資近900萬元研發的「報到易」及「監考易」系統在DSE期間兩度故障，考評局昨稱已完成調查報告，並無接獲投訴，會盡快優化系統，希望明年文憑試能夠使用。至於疑有監考員於內地社交平台「小紅書」上載試題，局方稱會追究責任，目前交由警方調查中。

考評局總監（公開考試）麥勁生指，已就監考易、報到易故障完成調查報告，並無接獲考生投訴，而目前正作檢視，若涉及人為疏忽，會按內部機制處理。

考評局秘書長魏向東指，該系統僅用作點名、核對身分、點算試卷，過程改用人手處理並無任何影響，跟評卷系統「無聯繫」，故經優化及測試系統，確保其穩定性後，希望明年再供監考員及考生使用，亦會按合約向承辦商追究責任。

至於疑涉監考員在小紅書上載試題，魏表示高度重視事件，並稱考務守則要求監考員保密，已報警處理，因警方正調查，故不便評論。他強調事件於考試後發生，故不屬「試題洩露」，並提到過往未有回收試題答題簿，是為方便老師提早與學生分享題目、就考試範圍指導下屆考生，並無影響考試公平性，但強調於網上轉載試題違反版權條例，「當然不希望」發生有關情況。

局方今年首度在深圳及廣州共設兩個內地試場，約110人應考。考評局學校考試及評核主管朱舜隆指，內地試場並無出現違規及異常情況。魏披露內地試場試驗期至少持續3年，期間不會考慮開放更多試點，將來亦「唔會好快考慮增加好多間」，但拒評內地試場考生表現，強調兩地試場用同一套標準評卷。

記者：梁凱婷

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