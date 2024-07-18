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三中全會｜李家超籲各界認真學習和落實三中全會精神　作出香港貢獻

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 1 小時前

最後更新： 18 分鐘前

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李家超籲社會各界要認真學習和落實三中全會精神。（資料圖片）

中共二十屆三中全會今日閉幕，會議審議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。特首李家超表示，三中全會重點研究了進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題，對香港以至全世界都有深刻影響。李家超籲香港各界認真學習和落實三中全會精神，發揮好「愛國者治港」的力量和價值，履行香港責任、把握香港機遇、作出香港貢獻。

財政司司長陳茂波表示，在不斷鞏固和提升金融、貿易、航運等傳統優勢產業的同時，香港會加快培育新質生產力，大力推動創科產業發展，並助力傳統產業升級轉型，推動經濟和社會高質量發展。面對複雜多變的環境，香港會與時俱進、不斷自強，以創新思維開闢新的發展機遇。

律政司司長林定國則表示，對會議強調進一步全面深化改革，堅持全面依法治國等原則感到鼓舞，更有獨立分段強調法治的重要性和如何推進改革，認為香港要用好「一國兩制」下的普通法制度，更積極主動思考和落實如何助力國家完成本決定提出的改革任務。

政務司副司長卓永興稱，當前正面對世紀巨變和嚴峻的外在環境，必須領會國家主席習近平說的「惟改革者進，惟創新者強，惟改革創新者勝」，要積極識變、應變、求變，用新思路、新方法推動香港的發展。

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