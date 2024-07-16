老字號｜廖孖記負責人就腐乳菌量超標喊冤 食安中心再抽樣仍不滿意要求回收

▲ 老字號廖孖記的腐乳相當出名，旅發局早年亦有推介。（資料圖片）

食安中心，早前於西營盤一個零售點抽取生產腐乳的老字號廖孖記一個腐乳產品作檢測，結果顯示該樣本每克含13萬個蠟樣芽孢桿菌，超出10萬的標準。

負責人廖太早前於電視節目質疑測試有誤，指食安中心早前發稿後，再次為產品作化驗，樣本化驗結果只有1萬，沒有超出標準。又指該零售商曾向食安中心職員解釋，可能是腐乳存放不當，以致驗出來的含菌量水平高，質疑食安中心針對品牌，形容是「一晚之間跌落地獄，冇晒聲譽」。

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食安中心今晚(16日)再發稿，中心跟進事件時，再於七月九日從油麻地一個零售點抽取上述樣本進行檢測，結果顯示該樣本每克含一百三十萬個蠟樣芽孢桿菌。根據《食品微生物含量指引》，即食食品每克含超過十萬個蠟樣芽孢桿菌即屬不滿意。



發言人表示，中心早前已向生產商作出指示，惟跟進檢測的結果仍屬不滿意。中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關生產商已按中心指示對受影響批次產品進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線2730 2968，查詢有關產品回收事宜。



中心稱，前亦已派員巡查有關食物製造廠，向其負責人和員工作出食物安全和衞生教育，並要求該食物製造廠檢視和改善生產流程，以及進行徹底清潔和消毒。如有足夠證據，中心會提出檢控。



責任編輯：陳展棋