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美酒佳餚︱香港酒吧四度奪冠　Bar Leone首上榜奪亞洲第一

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發布時間： 1 小時前

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Bar Leone首次上榜即成爲全亞洲第一 (旅發局提供)

2024「亞洲50最佳酒吧」（Asia’s 50 Best Bars） 頒獎典禮今日（16日）在香港舉行，更是連續兩年在本港舉行。雲集逾700名來自全球的酒吧投資者、調酒師及國際傳媒代表等，一同見證香港酒吧第四度奪冠，Bar Leone首次上榜即成爲全亞洲第一。

香港繼過去三年連續奪冠，Bar Leone首次上榜即成爲全亞洲第一，代表Lorenzo Antinori表示，亞洲有很多頂尖酒吧，而香港酒吧文化多元，過去幾年亦有多間特色酒吧 開業，「香港酒吧業充滿競爭力，業界百花齊放，我很榮幸亦非常驕傲能成爲其中一員，我很喜歡香港。」

4間本地酒吧打入10大 　打破去年紀錄

新鮮出爐的2024「亞洲50最佳酒吧」名單，本港共有9間酒吧打入50大，當中4間酒吧更入選10大，包括Bar Leone （首位）、Coa（第4位）、Argo（第9位）及The Aubrey（第10位）， 數量為亞洲城市之冠，奠定香港酒吧界在亞洲的領先地位。

點擊圖片放大

旅發局總幹事程鼎一先生表示，香港酒吧連續4年奪冠，成績令人振奮，加上香港連 續第二年舉辦「亞洲50最佳酒吧」頒獎典禮，凸顯香港國際都會的地位。他表示，旅發局與＝50最佳」達成三年合作夥伴計劃，未來香港將會主辦更多與美酒佳餚相關的「50最佳」頒獎禮。

旅發局表示，首次與主辦方合作，邀來10多間國際知名及本地得獎酒吧、共24位調酒師聯乘5場主題多樣的期間限定雞尾酒體驗供市民旅客參與。

當中，有擅長利用在地食材設計雞尾酒的酒吧聯手打造文化色彩強烈、以雞尾酒為主菜的「Liquid Lunch」，亦有曾連續三年蟬聯亞洲最佳酒吧榜首的本地得獎酒吧 COA 與榮獲2023「全球50最佳酒吧」的Sips，及於2023年「北美50最佳酒吧」榜單排名第一 的Handshake Speakeasy，聯手打造環球調酒饗宴，活動吸引不少市民旅客一同舉杯暢飲。

市民及旅客可到訪旅發局官方網站瀏覽全新酒吧地圖，發掘過去5年榮獲 「亞洲50最佳酒吧」的本地酒吧，挑算好心儀的特色雞尾酒，規劃一趟「酒吧之旅」，感受香港夜生活的獨特魅力。

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