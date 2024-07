DSE｜英華女學校誕全港唯一超級女狀元　從未補習靠自律學好英文立志從醫

▲ 英華女學校誕全港唯一超級女狀元,17歲的劉翯悠6科5**及M1取得5**。

【DSE/DSE 2024/DSE放榜/文憑試放榜/中學文憑試/超級狀元/英華女學校】中學文憑試(DSE)今日(7月17日)放榜,共誕生10名DSE狀元,其中8名為「超級狀元」。傳統名校英華女學校今年誕生全港唯一超級女狀元,17歲的劉翯悠(Agnes)在中文、英文、數學、生物、化學、歷史 及數學M1均取得5**成績,考慮留港或到英國升讀醫科。

DSE|超級狀元擬留港或赴英升讀醫科

來自英華女學校的超級狀元Agnes考獲7科5**佳績,成為今年全港唯一超級女狀元,她對於獲得如此佳績感到意外,更在記者會上一度落淚,她答謝父母、校長、老師、同學一直以來的支持。信奉基督教的她,又感恩上帝讓她入讀英華女學校,遇到一班很好的老師和同學。

Agnes立志從醫,希望入讀港大或中大醫學院,或到英國升學,現時獲得英國亞伯丁大學(University of Aberdeen)有條件取錄,會與家人商量後決定去向。

她表示,自己對科學最感興趣,去年暑假她透過學校的師友計劃(Mentorship Programme),跟隨從事醫生的師姐實習1個月,繼而產生成為醫生念頭,加上父母從小教導她要感謝幫助自己的人,她希望日後運用知識幫助別人。

她又認為,醫生需具備同理心,並有不斷學習的心。除了醫好病人,還要從病人的角度出發,體恤、照顧他們的心靈,「例如一些末期病人,用藥未必有用,可以做的是減輕他們的痛楚」。

DSE|從未補習靠3招學好英文

Agnes是家中獨女,小學畢業於上水一間中文小學,升中階段跨區報讀英華女學校。初中時,她的英文科成績相對稍遜。不過當時正值新冠疫情,有較多時間在家閱讀英文書,她又和同學以英文寫電郵,加上中三開始返教會,與牧師以英文溝通,從而令英文成績進步。

高中三年均考全級第一的她,從未報讀任何補習班,遇到學習問題時,她會主動請教老師,而父母督促她讀書的同時,亦不會給予過多壓力。興趣方面,她平時喜愛畫畫、閱讀、運動,中一至中四是排球校隊成員,動靜皆宜。

Agnes分享讀書心得時表示,自己會整理好每一個科目的筆記,練習歷屆試題,熟習DSE考試模式。時間分配方面,她逢星期一至六溫習、做試題,星期日則會返教會,放鬆心情。

她亦勉勵師妹,當遇到困難或沮喪的時候,不要忘記身邊有很多人支持自己,亦可透過祈禱放鬆心情,她相信「We Do Our Best and God Will Do The Rest」。

DSE|廿四孝父母全力支持女兒

Agnes的父母劉生、劉太今日亦有陪同女兒到校取成績單,對於女兒成為超級狀元感到相當高興。從事社福機構導師的劉太指女兒自幼便十分自律,因此不會刻意催谷,並讓她自行安排時間溫習。

被問到教養心得時,劉太表示,最重要是多聆聽、多溝通,「我們就像朋友一樣,如果我有地方做錯,我學識要道歉」。每晚睡覺前,她更會花45分鐘與女兒聊天;在女兒備戰DSE期間,她又會煲湯水、炮製美食,為女兒打氣。

由於在內地工作,劉生每星期才會回港一次,但他每晚都會與女兒進行視像通話,希望舒緩她的壓力,又會鼓勵她做運動、看電視、聽電台放鬆。

DSE|改制首年誕10名狀元

今年共誕下10名「新制DSE狀元」,考獲6科5**,並在首年推出的公民與社會發展科考獲「達標」成績,包括8男2女,較去年4名7科5**狀元,多出6人。其中8人、分別有7男1女同時在數學延伸部分(即M1或M2)取得5**,成為「超級狀元」。

考評局又稱,今年DSE中文科改制後,整體合格率(即取得3級或以上)錄約65%,按年升4個百分點。至於首屆設考的「公民與社會發展科」,達標率94.1%,較以往通識科平均約8成合格率高。

