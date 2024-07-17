DSE2024｜英華女學校誕全港唯一超級女狀元 英華女學校誕全港唯一超級女狀元

▲ 英華女學校誕全港唯一超級女狀元，劉翯悠6科5**及M1取得5**。（林綺紅攝）

【DSE／DSE 2024/DSE放榜/文憑試放榜/中學文憑試/超級狀元/英華女學校】中學文憑試（DSE）今日（7月17日）放榜，共誕生10名DSE狀元，其中8名為「超級狀元」。傳統名校英華女學校今年誕生全港唯一超級女狀元，17歲的劉翯悠（Agnes）在中文、英文、數學、生物、化學、歷史 及數學M1均取得5**成績，考慮留港或到英國升讀醫科。

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DSE｜超級狀元擬留港或赴英升讀醫科

來自英華女學校的超級狀元Agnes考獲7科5**佳績，成為全港唯一超級女狀元，她對於獲得如此佳績感到意外，更在記者會上一度落淚，她感謝父母、校長、老師、同學一直以來的支持。信奉基督教的她，又感恩上帝讓她入讀英華女學校，遇到一班很好的老師和同學。

Agnes立志從醫，希望入讀港大或中大醫學院，或赴到英國升學，現時獲得英國亞伯丁大學（University of Aberdeen）有條件取錄，會與家人商量後決定去向。

她表示，自己對科學最感興趣，去年暑假她透過學校的師友計劃（Mentorship Programme），跟隨從事醫生的師姐實習1個月，繼而產生成為醫生念頭，加上父母從小教導她要感謝幫助自己的人，她希望日後運用知識幫助別人。她又認為，醫生需具備同理心，除了醫好病人，還要體恤、照顧病人的心靈，「例如一些末期病人，用藥未必有用，可以做的是減輕他們的痛楚。」

DSE｜從未補習靠3招學好英文

Agnes是家中獨女，小學畢業於上水一間中文小學，升中階段跨區報讀英華女學校。她表示，初中時英文科成績相對稍遜，當時正值新冠疫情，有較多時間在家閱讀英文書，又和同學以英文寫電郵，加上中三開始返教會，與牧師以英文溝通，從而令英文成績進步。

Agnes高中三年均考得全級第一，她從未報讀任何補習班，遇到學習問題時會主動請教老師，而父母督促她讀書的同時，亦不會給予過多壓力。興趣方面，她平時喜愛畫畫、閱讀、運動，中一至中四是排球校隊成員，動靜皆宜。

Agnes的父母今日亦有陪同兒子到校取成績單，對於女兒成為超級狀元感到相當高興。

DSE｜改制首年誕10名狀元

今年共誕下10名「新制DSE狀元」，考獲6科5**，並在首年推出的公民與社會發展科考獲「達標」成績，包括8男2女，較去年4名7科5**狀元，多出6人。其中8人、分別有7男1女同時在數學延伸部分（即M1或M2）取得5**，成為「超級狀元」。

考評局又稱，今年DSE中文科改制後，整體合格率（即取得3級或以上）錄約65%，按年升4個百分點。至於首屆設考的「公民與社會發展科」，達標率94.1%，較以往通識科平均約8成合格率高。

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