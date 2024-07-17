DSE｜香港中國婦女會中學首誕DSE狀元 姚臻怡熱愛排球計劃留港讀醫　

▲ 香港中國婦女會中學首次誕生DSE狀元。

【DSE／DSE2024/文憑試放榜/中學文憑試/7月17日放榜】中學文憑試（DSE）7月17日放榜，今屆共誕生10名DSE狀元，其中8名超級狀元。位於東區的香港中國婦女會中學首次誕生女狀元，姚臻怡於2024年香港中學文憑考試考獲6科5**的成績，全部核心科目及選修科目均獲取最高的5**等級（公民與社會發展科獲達標評級），亦應考了化學、生物、經濟科及數學延伸部分（M2），成為今屆文憑試女狀元之一。

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校方指，姚同學在校期間一直好學不倦，成續優異。她得知考獲如此佳續後，仍謙虛地認為只是幸運降臨在自己身上而已，並衷心感謝多年來教導過他的老師們，和一直在背後支持他的父母。姚同學自小便熱愛排球，更以隊長身份帶領學校排球隊出戰學界比賽；她亦喜愛跳舞，在學校45周年校慶綜藝晚會表演。姚同學期望能留港升讀自己心儀已久的醫學課程，將來成為一個好醫生回報社會。

香港中國婦女會中學過去也分別在香港中學會考及香港高級程度會考培育過9A及5A狀元，在五屆文憑試中亦有學生考獲6科5*、1科5*的佳績。

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